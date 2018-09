Een jongen van 14 die kwartetseks wil

Hij is veertien jaar, verlegen en wil experimenteren met seks met mannen. Onder een pseudoniem legt de jongen via chatsites contact om seksafspraakjes te maken. Het begint met een nu 64-jarige Rotterdammer die hem na afloop een kleine vibrator cadeau geeft. Het leidt tot groepseks met onder meer een huisarts, en een seksdate met een oud-raadslid van D66 in Capelle aan den IJssel dat hem drugs geeft. De jongen wordt het slachtoffer in verschillende ontuchtzaken rond vier volwassen mannen.

Tegen de zomer van 2017 komt hij via de website homo.nl in contact met Wim P. uit Rotterdam. De 64-jarige man, die uit het onderwijs komt, heeft al jaren seksdates met jongere en oudere mannen, vertelt hij donderdag tegen rechter Eelco Havik. „Het was gewoon prettig, aangenaam, relaxed”, zegt Wim P. over zijn afspraakje met de tiener. „Moet je zo’n jongen niet tegen zichzelf beschermen”, vraagt de rechter aan hem. Wim P. heeft er toen niet bij stilgestaan, beweert hij: „Er was geen geweld, geen aandrang.”

Trio en kwartet

Kort daarna stuurt Wim P. een berichtje dat hij meedoet met een triootje. „Kan dat geen kwartet worden?”, vraagt de jongen nieuwsgierig. Dat kan. Begin juli op een maandag spreken ze rond lunchtijd af in de woning van Wim P. Een seksvriend van hem, de 53-jarige huisarts Bert B., en een niet getraceerde man die ‘Roy’ zou heten, zijn er ook bij. Wim P. heeft Bert B. wijsgemaakt dat de jongen niet veertien jaar is, maar zestien. De seks is „ruig”, zegt Wim P. Als de jongen zegt dat de penetratie pijn begint te doen, controleert de huisarts of hij van achteren niet verwond is.

Bert B. brengt de jongen daarna naar huis en ze maken een nieuwe afspraak. Diezelfde week hebben ze samen seks in de auto van de huisarts.

Een volgend seksafspraakje eind die maand wordt zijn „slechtste ervaring” ooit, zegt de jongen later tegen de politie. Op een vrijdag rijdt hij mee in de Honda van de 46-jarige Nico V., oud-voorzitter van D66 in Capelle. Hij krijgt in diens woning een pil, en later die avond nog twee: een mix van het stimulerende 3-MMC en het lustopwekkende Viagra. De partner van Nico V., de 43-jarige Shailin R., doet later ook mee met de seks. De jongen verliest zijn bewustzijn en de controle, wordt bang en moet overgeven. Hij wordt de volgende dag pas thuisgebracht.

Shailin R. is al veroordeeld tot twee jaar celstraf en één jaar voorwaardelijk wegens ontucht, seks met iemand buiten bewustzijn, en vervaardiging en bezit van kinderporno. Op zijn telefoon zijn vier seksfoto’s van de jongen aangetroffen.

Zijn partner Nico V. blijkt vijfhonderd seksfoto’s en -filmpjes van jonge jongens te hebben, ontdekt de politie na huiszoeking. Hij weigert om mee te werken aan psychiatrisch onderzoek. In de rechtbank houdt Nico V. vol dat hij geen pedofiel is én dat hij dacht dat de jongen achttien was. De jongen zegt zelf dat hij onder invloed zijn leeftijd heeft verteld, en dat Nico V. dat juist lekker vond.

Lees ook: NRC checkt: ‘Relaties tussen leerling en docent zijn strafbaar’

De nawerking van de pillen is sterk. De jongen blijft angstig en heeft lichamelijke klachten. Hij schaamt zich voor wat er is gebeurd, maar slaat door en vertelt alles aan zijn moeder. Zij is het die voor hem aangifte doet en nu in de rechtbank namens haar zoon verklaringen aflegt.

De jongen heeft een posttraumatische stressstoornis, de neiging om zichzelf te verwonden en een tijd ging het heel slecht op school, zegt ze. Maar door middel van therapie probeert hij grip op zijn leven te krijgen. Haar zoon ziet nu in dat hij verward was en moet afspreken met leeftijdsgenoten. „Ik was en ben te jong”, zegt hij via zijn moeder. „Ik vind dat die mannen gestraft moeten worden.”

De vrouw en kinderen van huisarts Bert B. weten niets van zijn seksuele dubbelleven. Dagenlang zwijgt hij tijdens politieverhoren; pas als hij zijn gezin een brief heeft geschreven werkt hij mee. Inmiddels is hij gescheiden, de band met zijn kinderen is beschadigd.

Justitie heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ingelicht over de huisarts. Van de rechter mag Bert B. zijn praktijk voortzetten, maar geen minderjarigen behandelen zonder andere meerderjarigen erbij. Dat is soms lastig, vertelt hij. Als zijn compagnon op vakantie is, of als hij bij kinderen op huisbezoek moet die misschien alleen thuis zijn.

Identiteitsbewijs

De drie verdachten betuigen allen spijt. Ze hadden de jongen moeten vragen om zijn identiteitsbewijs, zeggen ze. Tegen Wim P. en Bert B. eist officier van justitie Ayla Ekiz 24 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Wat meeweegt is dat ze geen strafblad hebben, volgens onderzoek niet pedofiel zijn en de kans op recidive klein is. Wim P. zegt tot slot huilend dat hij altijd met kinderen heeft gewerkt om ze zich beter te laten voelen. Het is verschrikkelijk voor de jongen, zegt hij.

Zelf heeft Wim P. een uitkering en werkt hij nu als vrijwilliger in een spiritueel centrum. Hij mag niet meer met kinderen werken. Daar is hij verbolgen over.

De zwaarste straf, vijf jaar onvoorwaardelijke celstraf, eist de officier tegen Nico V. Zij ziet hem als „de kwade genius” achter de ontucht in Capelle aan den IJssel. De drugs hadden bij de jongen tot onherstelbare schade kunnen leiden. Voor Ekiz blijft het de vraag of Nico V. een persoonlijkheidsstoornis heeft of niet, maar ze eist geen tbs. De moeder van de jongen eist 500 euro schadevergoeding van Bert B. en 10.000 euro van Nico V.

De uitspraak is over twee weken.