De portretten van Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg

Uit Van den Burgs beeldcolumn voor de Volkskrant - In Amsterdam zijn de viszaken Volendams, in Rotterdam meestal Marokkaans. Dit is een foto uit De Oceaan, waar de werknemers broers zijn van elkaar. Allemaal, behalve Soulaiman - hij is een achterneef. Met een lach helpt hij zes mensen tegelijk als in het weekend de halve stad uitloopt voor een visje.

Foto Jan Dirk van der Burg