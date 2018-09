Koers cryptomunten neemt nieuwe duikvlucht

Cryptovaluta’s hebben de afgelopen 24 uur opnieuw een duikvlucht genomen. De belangrijkste munt bitcoin was donderdagochtend (10.30 uur) meer dan 12 procent in waarde gedaald naar ongeveer 6.440 dollar, is te zien op de koersborden van Coinmarketcap.com. Ethereum zag een vijfde van zijn waarde verdwijnen en is nog zo’n 228 dollar waard.

Het forse daling volgt na een artikel van de niewssite Business Insider dat de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs afziet van plannen voor een crypto-handelsdesk. Dat zou grote opsteker zijn geweest voor de reputatie van digitale munten, en verder bewijs zijn dat cryptocurrency een serieuze toekomst heeft. Traditionele beleggers blijven vooralsnog enigszins terughoudend over de digitale munt.

Dinsdag zei het belangrijke handelsplatform voor cryptovaluta ShapeShift AG dat het gebruikers zal gaan vragen om persoonlijke informatie, wat waarschijnlijk ook handelaren die anoniem willen blijven zal wegdrijven. De hele zomer worstelen digitale munten al. De waarde van bitcoin kwam zelfs even onder de 6.000 dollar. Op het hoogtepunt afgelopen december was de munt nog boven de 20.000 dollar waard.