Concertgebouw Prijs 2018 voor Hagen Kwartet

De Concertgebouw Prijs gaat dit jaar naar het Hagen Kwartet. Het viertal krijgt de onderscheiding vanwege de “belangrijke bijdrage die zij hebben geleverd aan het artistieke profiel” van de Amsterdamse concertzaal. De prijs wordt op 15 januari 2019 uitgereikt tijdens een feestelijk galadiner in de Grote Zaal van Het Koninklijk Concertgebouw.

Simon Reinink, directeur van Het Concertgebouw, roemt de jarenlange innige band met het Hagen Kwartet:

“Dit fantastische kwartet heeft een grote naam verworven in de wereld van de kamermuziek en maakt deze status keer op keer waar.”

Twee broers en twee zussen uit Salzburg

Het Hagen Kwartet werd in de jaren zeventig opgericht door twee broers en twee zussen uit het Oostenrijkse Salzburg. Sinds 1987 maakt de Duitse violist Rainer Schmidt deel uit van het kwartet. De andere leden zijn violist Lukas Hagen, altviolist Veronika Hagen en cellist Clemens Hagen.

Het kwartet treedt veelvuldig op in de belangrijke concertzalen over de hele wereld en werkte samen met beroemde musici als Maurizio Pollini, Mitsuko Uchida, Heinrich Schiff en Sabine Meyer. Ook hedendaagse componisten als György Kurtág, droegen nieuwe muziek aan het viertal op. Daarnaast verzorgen de vier strijkers regelmatig masterclasses en geven les aan zowel de Hochschule für Musik in Basel als aan het Mozarteum in Salzburg.

De Concertgebouw Prijs wordt voor de elfde keer uitgereikt. Vorig jaar won het Radio Filharmonisch Orkest/Groot Omroepkoor.