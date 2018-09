Burberry stopt met verbranden niet verkochte kleding

De onverkochte ruitjes van het Britse modemerk Burberry gaan in de toekomst niet meer de verbrandingsoven in. Jarenlang koos Burberry ervoor jassen, broeken en luchtjes die het niet kon verkopen te verbranden, om zo te voorkomen dat het met voorraden bleef zitten. Met die praktijken houdt het per direct op, meldde Burberry donderdag.

Burberry kondigde vorig jaar een vijfjarig duurzaamheidsplan aan, waarin het zich voornam om duurzamer te werk te gaan. Het vernietigen van ongewilde producten past niet in zo’n strategie, besluit het bedrijf nu. In plaats daarvan zal Burberry producten die overblijven vaker gaan hergebruiken, weggeven of recyclen.

De afgelopen jaren liet Burberry vele tienduizenden kledingstukken en andere producten vernietigen, bleek eerder deze zomer uit de jaarverslagen van het bedrijf. Alleen vorig jaar al werd omgerekend voor meer dan 31 miljoen euro aan producten verbrand. Het leverde het Britse modehuis een flinke stroom aan kritiek op. Een Brits parlementslid noemde de bedrijfsvoering „schandalig”.

Lees ook: Burberry vernietigde voor 31 miljoen euro aan producten

Aanvankelijk hield Burberry (omgerekend 2,8 miljard euro omzet, 10.000 werknemers) nog vol dat het dumpen van restpartijen op een zo verantwoord mogelijke manier gebeurde. „Dit is niet iets waarover we lichtzinnig denken”, zei toenmalig topman John Peace destijds. Het bedrijf benadrukte ook dat de energie die tijdens het branden vrijkwam werd opgevangen voor gebruik.

Geen eindeloze uitverkoop

Onverkochte voorraden zijn een groot probleem voor modeketens zoals Burberry. Producten eindeloos in de uitverkoop doen is geen oplossing, omdat consumenten dan de huidige collectie niet kopen. Ze weggeven echter ook niet, omdat dan de markt wordt overspoeld met gratis producten. Bovendien bestaat dan het gevaar dat ze dan gedragen worden door mensen met wie een merk zich liever niet wil associëren: een oud-medewerker van Abercrombie & Fitch maakte ooit eens bekend dat het merk liever kleren vernietigde dan ze aan daklozen te geven.

Dan maar verbranden, dacht Burberry daarom lange tijd. En het Britse merk is zeker niet de enige die daarvoor koos. Op welke schaal onverkochte voorraden worden vernietigd is niet duidelijk: kledingbedrijven zijn daar niet heel open over. Maar verhalen zijn er genoeg. Zo meldde The New York Times vorig jaar nog dat Nike schoenen kapotsneed en weggooide. Bij de Amerikaanse warenhuisketen Walmart eindigde kleding op dezelfde manier.

Het extreemst is misschien nog wel het voorbeeld van een energiecentrale in de Zweedse stad Vasteras, die mede draait op afgedankte kleding van H&M. Het kledingmerk heeft verhalen daarover nooit ontkend, maar houdt vol dat het gaat om kleding die door schimmel of chemicaliën onveilig is. Zweedse journalisten die in de zaak doken betwisten dat.