Braziliaanse presidentkandidaat Bolsonaro neergestoken

Jair Bolsonaro, een belangrijke Braziliaanse presidentskandidaat, is donderdag gewond geraakt toen hij tijdens een campagnebijeenkomst in zijn buik werd gestoken. Dat meldt persbureau AP. Op het moment van de aanval zat rechts-populistische politicus op de schouders van zijn aanhangers.

Zijn zoon, Flavio Bolsonaro, heeft via Twitter laten weten dat de wond oppervlakkig is en dat het goed gaat met zijn vader. De politie laat weten een verdachte te hebben aangehouden. Het incident vond plaats in Juiz de Fora, zo’n 200 kilometer ten noord van Rio de Janeiro.

De extreem-rechtse en populistische oud-legerkapitein Bolsonar staat bekend om zijn vrouwonvriendelijke, racistische en homofobe uitlatingen.

Nummer twee in de peilingen

De Braziliaanse presidentsverkiezingen zijn in oktober. Bolsonaro staat tweede in de peilingen. Op één staat oud-president Luiz Inacio Lula da Silva, die niet mee mag doen aan de verkiezingen vanwege zijn veroordeling voor corruptie. De 72-jarige politicus kreeg twaalf jaar cel en zit sinds april gevangen. In Brazilië mag iemand die vastzit en in afwachting is van zijn hoger beroep, zich niet verkiesbaar stellen.

Desalniettemin is ‘Lula’ nog steeds populair. Ook zijn partij stelt dat hij onschuldig is. NRC-correspondent Nina Jurna noemde de aankomende verkiezingen “de belangrijkste, maar ook de meest onvoorspelbare verkiezingen [...] sinds Brazilië in 1985 terugkeerde naar de democratie na 21 jaar militaire dictatuur”.