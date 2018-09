Boosheid over ING laait verder op

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) heeft zich donderdag rond zijn ontvangst van president-commissaris Hans Wijers van ING bijzonder kritisch uitgelaten over het witwasschandaal bij 's lands grootste bank. „Buitengewoon ernstig”, noemde Hoekstra de witwaskwestie. „En zeer ernstig dat de commercie het heeft gewonnen van de regelgeving.”

Dinsdag sloot ING een recordschikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie om strafvervolging af te kopen wegens het „structureel” overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Van 2010 tot en met 2016 was de interne organisatie bij ING zo slecht op orde dat foute klanten „nagenoeg ongestoord” honderden miljoenen konden witwassen via ING-rekeningen.

ING betaalt een recordboete, erkent de fouten en de raad van bestuur ziet dit jaar af van een bonus. Maar dat gaat verschillende critici niet ver genoeg.

Vanuit de Tweede Kamer klinkt kritiek op het uitblijven van personele consequenties. Kamerleden van VVD, CDA en PvdA lieten donderdag via onder andere de NOS en de Telegraaf weten dat zij vinden dat de schikking niet zonder gevolgen voor verantwoordelijke ING’ers kan blijven. Zo riep Henk Nijboer (PvdA) de minister op om bij Wijers aan te dringen op ontslag van verantwoordelijken. Formeel hebben de Tweede Kamerleden noch de minister iets over het personeelsbeleid bij ING te zeggen.

Na afloop van het gesprek met Wijers maakte Hoekstra kenbaar dat hij nu, nadat hij woensdag al toezichthouder DNB ontving, een brief aan de Tweede Kamer gaat schrijven. Over de inhoud van het gesprek met Wijers liet de minister niets los. Hij noemde het een „intensief gesprek”.

Tuchtrecht banken

Donderdag maakte de Stichting Tuchtrecht Banken bekend dat het een informatieverzoek heeft ingediend bij ING over de witwaszaak. Een informatieverzoek is de eerste stap naar eventuele tuchtrechtzaken. Afhankelijk van de informatie die binnenkomt, besluiten de aanklagers of ze een onderzoek starten.

Justitie maakte dinsdag bekend dat tijdens het ruim twee jaar onderzoek geen werknemers van ING op het netvlies kreeg die strafrechtelijk verwijtbaar handelden. De vraag is nu dus of er wel werknemers zijn die tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben opgetreden.

Op 1 april 2015 werd het tuchtrecht voor bankiers ingevoerd en wordt de bankierseed afgelegd. Met het afleggen van die eed beloven bankmedewerkers onder meer dat ze hun functie integer en zorgvuldig zullen uit te oefenen en zich in te zetten voor vertrouwen in de financiële sector.

Een woordvoerder van de Stichting Tuchtrecht Banken kon niet vertellen wat het bij ING ingediende informatieverzoek precies behelst en of er naar individuele ING-werknemers is geïnformeerd.

De Tuchtcommissie kan straffen opleggen variërend van een berisping zijn, boete oplopend tot 25.000 of beroepsverbod van maximaal drie jaar.