Bankier van het Verzet Nederlandse inzending Oscars

De film ‘Bankier van het Verzet is dit jaar de Nederlandse inzending in de categorie beste buitenlandse film voor de Oscars. Dat heeft Filmmuseum Eye donderdag bekendgemaakt in een persbericht. De prestigieuze Amerikaanse filmprijzen worden in februari volgend jaar voor de 91ste maal uitgereikt.

De film van regisseur Joram Lürsen werd door een speciale selectiecommissie gekozen uit negen aanmeldingen. The Academy, de organisatie achter de Oscars, publiceert in december een shortlist in de categorie Beste Buitenlandse Film. In januari volgen de nominaties.

Walraven van Hall

‘Bankier van het verzet’ gaat over het waargebeurde verhaal van de Nederlandse bankier en verzetsheld Walraven van Hall. Tijdens de bezetting door nazi-Duitsland bedacht Van Hall samen met zijn broer een risicovolle constructie om grote leningen af te sluiten, waarmee hij het verzet financierde. Van Hall wordt in de film vertolkt door Barry Atsma. Zijn broer Gijs wordt gespeeld door Jacob Derwig.

Eerder deze week werd de film genomineerd voor maar liefst twaalf Gouden Kalveren. Die Nederlandse filmprijzen worden op 5 oktober uitgereikt. De film werd in bioscopen door bijna 400.000 mensen bekeken. Op 11 september komt de speelfilm beschikbaar op Netflix wereldwijd, met uitzondering van China.