Artsen adviseren grote terughoudendheid bij afnemen geslachtscellen overledenen

Embryologen en gynaecologen adviseren “zeer terughoudend” te zijn bij het verkrijgen van zaad- en eicellen van overleden of comateuze personen. Dat schrijven de artsen in een herziene versie van het Modelreglement Embryowet, een richtlijn voor zorgverleners over hoe nieuwe medische technieken in de praktijk gebruikt kunnen worden.

Het is voor het eerst dat gynaecologen en embryologen hun opvatting hierover vastleggen. Het herziene Modelreglement verscheen vorige week, maar de betreffende passage bleef tot nu toe onopgemerkt. De Volkskrant berichtte er deze donderdag over.

Bij postmortale voortplanting vindt bevruchting plaats met geslachtscellen van een overleden persoon. Dat kan met ei- en zaadcellen, maar in de praktijk gaat het altijd om zaadcellen. “Zeker bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokkene is er geen plaats voor het postmortaal verkrijgen van geslachtscellen”, schrijven de artsen.

Postmortale voortplanting is een relatief nieuwe, maar weinig voorkomende behandeling die op dit moment “wettelijk beperkt” geregeld is, schrijven de artsen. Het verkrijgen van zaadcellen van een overleden man is niet verboden. Het modelreglement noemt postmortale conceptie moreel aanvaardbaar, maar stelt dat iedere zorgverlener voor zichzelf moet beslissen om er aan mee te werken. Naast juridische aspecten, moeten ook psychosociale aspecten gewogen worden door zorgverleners, schrijft het reglement voor: het kind groeit immers op zonder een van zijn of haar ouders en de rouwverwerking kan invloed hebben op het besluit tot postmortale bevruchting.

Als hij chemotherapie moet ondergaan, krijgt redacteur Lucas Brouwers te horen dat hij zaad kan laten invriezen. Dat roept veel vragen op.

Snelle innovaties

Het modelreglement, dat op verzoek van voormalig minister van Volksgezondheid Schippers geactualiseerd werd vanwege de snelle technologische innovaties, bevat standaardovereenkomsten die in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden door klinieken. Het reglement, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en KLEM, de beroepsvereniging voor embryologen, moet praktische handvatten geven aan de embryowet die in 2002 van kracht werd.

De herziene versie werd vorige week door de huidige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge (CDA), naar de Kamer gestuurd. De Tweede Kamer debatteert deze donderdag over medisch-ethische dilemma’s.