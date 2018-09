Anticonceptiepil is vrijwel niet meer te krijgen

De anticonceptiepil is sinds deze week vrijwel niet meer te krijgen. Apothekers in het hele land krijgen van de groothandels en leveranciers te horen dat de voorraden op zijn, van alle merkloze anticonceptiepillen.

De anticonceptiepillen (werkzame stof ‘Ethinylestradiol/Levonorgestrel’) wordt gemaakt door Mylan, Focus Care, Sandoz en Pharmachemie bv. (tegenwoordig Teva). Ook de oorspronkelijke anticonceptiepil Microgynon 30 – waar deze merkloze pillen op zijn gebaseerd – is nu moeilijk te krijgen en wordt gefaseerd uitgeleverd door fabrikant Bayer, zodat elke apotheek íets in huis heeft. Die anticonceptiepil wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars - alleen voor vrouwen tot 21 jaar. In Nederland slikt 37 procent van de vrouwen tussen 18 en 45 jaar de anticonceptiepil.

Oorzaak voor het tekort is een lading pillen (‘een charge’) die is afgekeurd en vernietigd. De pillen worden in fabrieken gemaakt in landen als India, China en Turkije – vaak bestellen verschillende leveranciers bij dezelfde fabriek.

Een achterliggende oorzaak is het voorkeursbeleid van de grote zorgverzekeraars: zij wijzen sinds een paar jaar op elk gebied de goedkoopste pillen aan. Die vergoeden ze, de rest niet. Daardoor gebruikt bijna iedereen die pillen. Is er een storing bij levering uit het buitenland – waar de pillen worden gemaakt - dan wijken groothandels uit naar andere leveranciers en raakt de voorraad snel op.

Apothekersassistent klagen

Op de Facebookopagina voor apothekersassistenten klagen tientallen leden dat ze de pil niet kunnen leveren aan de vrouwen. Issy van Heteren is apothekersassisent bij apotheek Rozet in Westervoort. „We hebben op dit moment alleen Microgynon, maar dit wordt in bepaalde hoeveelheid geproduceerd en over groothandels verdeeld. Daarnaast is dit ook duurder, dus er zijn patiënten die dit niet willen. Sommige klanten gaan met lege handen naar huis, anderen nemen dus een andere pil mee. Maar dit kan ook alleen zolang Microgynon leverbaar is.”

Apotheker Jaap Uithof in Hasselt noemt het „heel vervelend”. Hij maakt het nu mee met de anticonceptiepil maar moet al vaak ‘nee’ verkopen aan patiënten die voor pijnstillers of antibiotica komen. De voorraden zijn in het hele land vaak op. „Ibuprofen 600, wat bijvoorbeeld reumapatiënten slikken en wat wordt vergoed, is niet te krijgen. Ik kan dan wel drie keer Ibuprofen 200 meegeven, maar dat wordt níet vergoed door de zorgverzekeraar.”

Directeur Lucas Castelijns van de grootste pillen-groothandel Mosadex bevestigt de tekorten van de anticonceptiepil waar ‘Ethinylestradiol´in zit. Hij betreurt dat. De eerste leverancier die weer kan leveren, zegt hij, doet dat op 17 september. Anderen pas op 15 oktober. „Dat gaat het probleem niet meteen oplossen want iedereen gaat dan díe pillen bestellen omdat de anderen nog niet leveren.”