Amerikaanse acteur Burt Reynolds (82) overleden

De Amerikaanse acteur Burt Reynolds, te herkennen aan zijn karakteristieke snor en bekend van de televisieseries Gunsmoke en Dan August, en de film Deliverance, is donderdag op 82-jarige leeftijd overleden. Hij overleed aan een hartstilstand in een ziekenhuis in Florida, schrijft tijdschrift US Weekly.

Reynolds speelde in bijna tweehonderd films en tv-series. Zijn grootste successen waren in de jaren zeventig met filmrollen in actiefilms als Deliverance, The Longest Yard en Smokey and the Bandit. De populaire low-brow-ster kreeg in de nadagen van zijn carrière waardering van Hollywood door een Oscarnominatie voor beste mannelijke bijrol in Boogie Nights (1997) van regisseur Paul Thomas Anderson. Voor de film, waarin Reynolds een pornoregisseur speelde, kreeg hij in 1998 een Golden Globe. Tevens kreeg hij een ster in de Hollywood Walk of Fame.

In een eerder profiel schreef tv-recensent Hans Beerenkamp dat Reynolds op later leeftijd steeds beter werd.

“Zijn lange ervaring maakte echter dat hij als abjecte oudere sleazeball steeds beter ging acteren. In Striptease (Andrew Bergman, 1996) was Reynolds’ rol van een aan de voeten van Demi Moore kwijlende politicus al het beste dat die film te bieden had. De gerechtigheid van een late eerste Oscarnominatie komt nu met de rol van een pornoregisseur en pater familias van de seksindustrie in Paul Thomas Andersons Boogie Nights.”

Reynolds was niet alleen actief als acteur, hij regisseerde ook films. In december 2018 is de lancering van zijn film Defining Moments gepland.