Zeker tien doden in Japan door orkaan Jebi

In Japan zijn zeker tien doden gevallen en meer dan 300 mensen gewond geraakt door orkaan Jebi, de zwaarste tyfoon die het land heeft getroffen in een kwart eeuw heeft getroffen. Jebi kwam afgelopen dinsdag aan land in het westen van het Japan en heeft het openbare leven in een groot deel van het land volledig platgelegd.

De orkaan heeft een spoor van vernieling achter zich gelaten. Verschillende grote steden zijn getroffen, waaronder de miljoenensteden Kioto en Osaka. Beelden laten hevige schade zien aan gebouwen, elektriciteitsnetwerken, bruggen en wegen; auto’s zijn de lucht in geslingerd, net als dakpannen en ander puin. Een olietanker met aan boord elf personen klapte dinsdag tegen een brug aan die de luchthaven met de stad verbindt.

Het trein- en vliegverkeer ligt zo goed als plat, waardoor duizenden mensen gestrand zijn. Op het Kansai International Airport, de luchthaven van Osaka, zaten duizenden mensen vast. Die worden momenteel met boten naar andere luchthavens in het land geëvacueerd.

Noodweer juli

Ruim 1,2 miljoen mensen zijn geadviseerd om een ander onderkomen te zoeken vanwege de orkaan. Veel scholen en andere openbare gelegenheden zijn gesloten. Volgens de Japanse autoriteiten hebben ongeveer twee miljoen mensen last van stroomstoringen of zitten volledig zonder stroom.

Japan werd in juli ook al getroffen door extreem noodweer. Zo’n tweehonderd mensen kwamen toen om het leven door zware regenval, aardverschuivingen, overstromingen en extreme hitte.

