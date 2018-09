Zeker 20 doden bij aanval op sportclub Kabul

Bij een zelfmoordaanslag in een sportclub in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn woensdag zeker twintig mensen om het leven gekomen. Tevens vielen er zeventig gewonden, melden overheidsfunctionarissen aan persbureau Reuters.

De aanslag vond plaats in een overwegend shi’itische buurt in een sportcentrum van een worstelvereniging, dat is een populaire sport in Afghanistan.

Sporters en journalisten gedood

Volgens getuigen heeft de aanslagpleger eerst de beveiligers gedood waarna hij zichzelf opblies. Onder de slachtoffers zouden veel sporters zijn, schrijft Al Jazeera. Ook werden drie lokale journalisten gedood.

Na de zelfmoordaanslag ging vlakbij het sportcentrum een autobom af. Bij deze aanslag raakten zeker zeven politieagenten gewond. Beide aanslagen zijn nog niet opgeëist.

Zeer onrustig in Afghanistan

In de afgelopen weken is het zeer onrustig in Afghanistan. Half augustus kwamen ten minste 48 mensen, onder wie veel tieners, om het leven tijdens een aanslag op een shi’itisch onderwijscentrum in Kabul. Vooral groepen gelieerd aan Islamitische Staat hebben het gemund op de shi’itische minderheid in Afghanistan.

In dezelfde maand voerde militanten van de Talibaan een aanval uit op de Oost-Afghaanse stad Ghazni. Bij gevechten met het regeringsleger kwamen driehonderd mensen om het leven, onder wie zeker dertig burgers. Met hulp van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen werd de aanval na vijf dagen afgeslagen.

De Afghaanse regering probeert al geruime tijd een vredesovereenkomst te sluiten met de Talibaan. President Ashraf Ghani kondigde drie weken geleden een eenzijdige staakt-het-vuren af. Het antwoord van de Afghaanse terreurbeweging volgde een dag later met de gijzeling van 190 mensen in de noordelijke provincie Kunduz. De Talibaan heeft intussen meer dan 160 burgers vrijgelaten, maar zeker twintig soldaten en agenten worden nog vastgehouden. De Talibaan wil zo snel mogelijk een einde aan de aanwezigheid van NAVO-troepen in het land.