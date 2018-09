‘Wij beteugelen ergste neigingen amorele president’

Uit plichtsgevoel werken veel topfunctionarissen in de Amerikaanse regering president Trump bewust tegen „om een deel van zijn agenda en zijn ergste neigingen te beteugelen”. Want de president is „heetgebakerd, conflictzoekend, kleingeestig en ineffectief”.

Dit staat in een explosief opiniestuk in de The New York Times, dat is geschreven door „een hoge functionaris in de regering-Trump”. De krant wil de naam van de auteur niet openbaar maken om te proberen sancties tegen hem te voorkomen.

De auteur schrijft dat de mensen die Trump van binnenuit tegenwerken, plechtig hebben beloofd „onze democratische instellingen in stand te houden en ondertussen meneer Trumps meer ondoordachte impulsen tegen te werken.”

Harde aanklacht

Het artikel is een ongekend harde aanklacht tegen Trump van mensen die zeggen dat ze niet veel op hebben met het linkse verzet tegen Trump. Er gaat veel goed, vindt de auteur: „effectieve deregulering, een historische belastinghervorming, een robuuster leger, en meer.” Maar tegelijkertijd „toont Trump weinig affiniteit met idealen die lange tijd zijn gehuldigd door conservatieven: vrije geesten, vrije markten en vrije mensen. [...] De kern van het probleem is de amoraliteit van de president. Iedereen die met hem werkt, weet dat hij niet geankerd is aan enige herkenbare leidende principes.” Even later zegt de auteur dat de impulsen van Trump in het algemeen anti-democratisch zijn.

Trumps ‘grillen’ worden gecorrigeerd door verzet van ‘de stabiele staat’

In een voorpublicatie van het maandag te verschijnen boek van onderzoeksjournalist Bob Woodward, over het Witte Huis onder Trump, zeggen medewerkers dat ze dossiers van zijn bureau weghalen in de hoop dat hij daar niet meer op terugkomt.

De Washington Post publiceerde al delen van het boek van onderzoeksjournalist Woodward over Trumps Witte Huis: ‘We’re in Crazytown’

In het Times-artikel zegt de hoge functionaris dat er, doordat medewerkers zich zo opstellen, in feite een tweesporenbeleid wordt gevoerd. De „grillige” Trump wordt gecorrigeerd door „de stabiele staat”.

Moeten ook deze medestanders niet aansturen op het aftreden van Trump? „Niemand wil een constitutionele crisis veroorzaken. We doen wat we kunnen om het bestuur in de juiste richting te sturen totdat het – op een of andere manier – voorbij is.”

De VS moeten zich zorgen maken, schrijft de auteur aan het einde van zijn stuk. „Niet over wat meneer Trump heeft gedaan met het presidentschap, maar wat wij hem als een natie met ons hebben laten doen. We zijn diep gezonken met hem.”