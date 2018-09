Wethouder weg omdat zijn vrouw burgemeester wordt

De Leeuwarder wethouder Henk Deinum (PvdA, 62) legt zijn functie neer, omdat zijn vrouw en partijgenote Jannewietske de Vries (56) tot burgemeester van Súdwest-Fryslân is benoemd. Hij wil alle schijn van belangenverstrengeling en negatieve beeldvorming vermijden.

Deinum stapt op na een „indringend gesprek” met de Friese commissaris van de koning Arno Brok (VVD) in juli. Deinum: „Brok zag risico’s en ik moet toegeven dat die er zijn, al dacht ik er zelf aanvankelijk lichtvaardiger over. Ik ben tot het inzicht gekomen dat het zuiver en duidelijk is om te vertrekken als wethouder. Jannewietske en ik kiezen voor maximale helderheid.”

Deinum is tien jaar wethouder in de Friese hoofdstad en was graag doorgegaan. Maar hij zag ook mogelijke conflictuerende belangen. „Zo was ik tegen de aanleg van een nieuwe weg tussen Sneek en Leeuwarden, een idee van Hayo Apotheker”, stelt hij. Apotheker is oud-D66-burgemeester van Súdwest-Fryslân.

De Friese commissaris van de koning Brok vindt dat De Vries een goede start als burgemeester moet kunnen maken. „Negatieve beeldvorming mag dit niet in de weg gaan staan.” Brok besprak de situatie met Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). „Ik ga niet over de wethouder van Leeuwarden, maar het is wel mijn taak om de kwaliteit en integriteit van het openbaar bestuur te bewaken”, aldus Brok. „Ook Ollongren heeft integriteit hoog in het vaandel.”

Integriteitsonderzoeken

Deinum en De Vries kregen een relatie toen hij wethouder van Leeuwarden was en zij gedeputeerde van Friesland. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten zag daar na twee onderzoeken geen bezwaar in. De Vries verklaart dat Deinum formeel aan had kunnen blijven. „Maar ik heb groot respect voor zijn beslissing. Zelf kun je nog zo integer zijn, je moet voorkomen dat jij of je omgeving in verlegenheid wordt gebracht.”

Lutz Jacobi, fractievoorzitter van de PvdA in Leeuwarden, is compleet overrompeld door het aangekondigde vertrek van Deinum. Zij vermoedt dat er vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken druk is uitgeoefend.