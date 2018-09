VK stelt twee Russen in staat van beschuldiging om gifaanval op Skripals

De Britse justitie verdenkt twee Russen formeel van betrokkenheid bij de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Dat is woensdagmiddag bekendgemaakt.

De twee verdachten zijn Aleksandr Petrov en Roeslan Bosjirov, beiden rond veertig jaar oud. Zij hebben volgens het OM begin maart vader en dochter Skripal met het zenuwgas novitsjok vergiftigd in de Britse stad Salisbury. De politie vermoedt dat de twee onder een valse identiteit reisden en dat dit niet hun echte namen zijn.

Het duo wordt verdacht van poging tot moord, het samenzweren om Skripal te vermoorden en het schenden van wetten rond chemische wapens voor het bezit en gebruik van Novitsjok. Om uitlevering van de twee Russen is niet gevraagd: Rusland levert zijn eigen onderdanen niet uit. Het Britse OM heeft wel een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd.

Reactie Rusland

De Russische vertegenwoordiger bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) ontkent betrokkenheid van zijn land bij de gifgasaanval op Sergej Skripal. Londen moet stoppen met “publieke beschuldigingen en het manipuleren van informatie”, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen persbureau RIA. Opsporingsdiensten moeten volgens het ministerie beter samenwerken.

Novitsjok zenuwgassen zijn niet alleen in Rusland bekend, Ook in en buiten het Westen weet men hoe ze gemaakt kunnen worden.

Naast de vergiftiging van de Skripals legt het OM de twee Russen ook poging tot moord op de Britse agent Nick Bailey ten laste. Die raakte vergiftigd tijdens een doorzoeking van het huis van de Skripals. Hij kreeg daarbij ook een dosis van het gif binnen. De Skripals werden in maart van dit jaar aangetroffen in een park in Salisbury. Zowel de Skripals als Bailey herstelden van de aanval.

De opsporingsdiensten hebben foto’s van de twee mannen vrijgegeven en gedetailleerde informatie over hun bewegingen in het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd. De politie roept getuigen op zich te melden.

Dawn Sturgess

Twee andere Britten kwamen ook in aanraking met het flesje waar het vergif in zat. De 44-jarige Dawn Sturgess kwam daarbij om het leven. Charlie Rowley, die de vergiftiging overleefde, zei tegen politie dat hij een parfumflesje vond en aan Sturgess gaf. Het ging om een speciaal aangepaste replica van het merk Nina Ricci, waar volgens de politie het zenuwgas in zat.

Sturgess, moeder van drie kinderen, stierf nadat ze de vloeistof in het flesje op haar polsen smeerde. Dinsdagavond bevestigde de OPCW dat Sturgess met een gif in aanraking kwam dat chemisch identitiek was aan de novitsjok waarmee de Skripals vergiftigd werden.