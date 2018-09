Verdachte van vermissing 14-jarige Nsimire maand langer vast

De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de 14-jarige Nsimire, blijft minstens dertig dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de Haagse rechtbank woensdag besloten. De 33-jarige Hagenaar wordt onder meer verdacht van ontucht “al dan niet met dwang”, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM).

Ook verdenkt het OM de man van het “onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk ontzag”. Hij heeft Nsimire vermoedelijk geholpen zich verborgen te houden in de weken dat zij vermist was. Het is nog niet duidelijk wat er precies in deze periode is gebeurd. Een woordvoerder van het OM kan niet toelichten wat voor relatie Nsimire en de man hebben.

Vorige maand werd het voorarrest van de verdachte al met twee weken verlengd, toen “aanwijzingen van seksuele handelingen” waren aangetroffen in zijn woning. De specifieke reden voor de huidige verlenging is niet bekendgemaakt.

Aandacht voor vermissing

De 14-jarige Nsimire uit Den Haag vertrok op 27 juli om een broek te kopen, waarna ze niet meer thuiskwam. Ze verbleef volgens de politie een nacht bij een vriendin, maar daarna liep het spoor dood. Uiteindelijk was ze drieënhalve week vermist. Nsimire werd eind augustus ongedeerd teruggevonden naar aanleiding van een tip. Enkele uren later werd de 33-jarige verdachte opgepakt.

Tijdens de vermissing van Nsimire vaardigde de politie geen Amber Alert uit, tot grote onvrede van haar vader. Hij riep “alle vader en moeders in Nederland” op Facebook op om de vermissing van zijn dochter meer aandacht te geven.

De politie achtte het niet nodig een Alert uit te vaardigen omdat er geen aanwijzingen waren dat de 14-jarige in acuut levensgevaar verkeerde. Haar ov-chipkaart en mobiele telefoon waren nog dagen in gebruik na haar verdwijning. De politie ging ervan uit dat Nsimire was weggelopen en dat iemand haar hielp zich te verstoppen.