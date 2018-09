Toyota roept miljoen hybride auto’s terug vanwege brandgevaar

Toyota roept wereldwijd meer dan een miljoen auto’s terug vanwege brandgevaar. Dit bevestigt een woordvoerder woensdag na berichtgeving van persbureau AFP. De motor van de auto’s heeft een defect waardoor er een grotere kans op kortsluiting is. Het gaat om auto’s van de populaire modellen Prius en C-HR die tussen juni 2015 en mei 2018 van de band af rolden.

Ruim de helft van de auto’s die terug naar de garage moeten, rijdt in Japan. Ook in de Verenigde Staten zijn meer dan tweehonderdduizend auto’s met het defect verkocht, net als in Europa. In Nederland worden 8.758 auto’s teruggeroepen, waarvan 7.483 van het type C-HR.

Extreme gevallen

Het defect zit in een elektriciteitskabel in de motor. Door beweging, dus als de auto rijdt, kan slijtage aan de bescherming van deze kabel ontstaan. Hierdoor kan het snoer bloot komen te liggen, waardoor de kans op kortsluiting en daarmee brand toeneemt. Voor zover bekend zijn er tot nu toe geen gewonden gevallen door het defect.

De Toyota-woordvoerder benadrukt dat “minder dan 1 procent” van de auto’s dat teruggeroepen wordt het defect daadwerkelijk heeft. Dit blijkt uit een steekproef van Toyota Nederland. De auto’s waarbij de tekortkoming wordt vastgesteld, krijgen een geheel nieuwe bekabeling, zegt de woordvoerder. De Nederlandse eigenaren zullen “heel gauw” bericht krijgen als zij hun auto moeten terugbrengen.

Het is niet de eerste keer dat Toyota hybride auto’s moet terugroepen. In 2014 riep de Japanse autofabrikant bijna twee miljoen auto’s van het model Prius terug vanwege een softwarefout.