Staat aansprakelijk voor uitlatingen staatssecretaris over illegaal downloaden

De Nederlandse staat is aansprakelijk voor onjuiste uitspraken van voormalig staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) over illegaal downloaden. Daardoor hebben filmproducenten schade geleden. Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag bepaald.

In 2011 en 2012 suggereerde Teeven meerdere keren dat illegaal downloaden was toegestaan. Dit deed hij bijvoorbeeld in een persbericht, maar ook tegenover de NOS. Dat leidde er volgens de filmproducenten mede toe dat in Nederland “een klimaat is ontstaan waarin downloaden uit illegale bron als een verworven recht werd beschouwd”.

De rechter bepaalt dat de uitspraken van Teeven inderdaad onrechtmatig waren. Ze kwamen van een verantwoordelijk bewindspersoon en werden daarnaast herhaaldelijk gedaan. Als Nederlanders vervolgens daardoor daadwerkelijk besloten om illegaal te downloaden, is de staat volgens de rechtbank aansprakelijk voor de inbreuk op de auteursrechten.

Uitspraak van Europees Hof

De zaak was onder meer aangespannen door Sekam, een stichting die de belangen van ruim 1.400 film- en televisieproducenten behartigt. De stichting noemt het vonnis in een verklaring “van grote betekenis” voor de sector en hoopt “op korte termijn” met de staat in gesprek te gaan over een compensatie:

“Dit is een krachtig signaal van de rechter dat de Staat het illegaal downloaden ten onrechte heeft toegestaan en de door de film en televisieproducenten geleden schade zal moeten compenseren.”

Het Europese Hof van Justitie besloot in 2014 dat het ook in Nederland verboden is om films of series uit een illegale bron te downloaden. Een groep Nederlandse film- en televisieproducenten besloot in 2017 ook een andere zaak aan te spannen omdat de staat niet genoeg zou optreden tegen de praktijk.