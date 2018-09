Weer verliest mannelijke Democraat kandidatuur van jongere vrouw

De Amerikaanse voorverkiezingen hebben de Democraten opnieuw een onverwachte kandidaat opgeleverd, deze keer in de staat Massachusetts. De 44-jarige Ayanna Pressley - een zwarte vrouw en momenteel wethouder in Boston - heeft dinsdag de kandidatuur gewonnen voor haar partij in het Zevende District. Michael Capuano (66) - een oude-getrouwe van de Democratische partij is daarom gedwongen zijn zetel na twintig jaar af te staan.

Er zijn geen Republikeinse tegenstrevers. Naar alle waarschijnlijk wordt Pressley daarom de eerste zwarte vrouw in de staat Massachusetts die een zetel verovert in het Capitool.

Meer diverse kandidaten

Haar kandidatuur werd eerder al vergeleken met de overwinning de 28-jarige Alexandria Ocasio-Cortez, die ook haar steun had uitgesproken voor Pressley. De politiek activiste met een Latina-achtergrond uit New York troefde eerder dit jaar onverwachts Joe Crowley af, een andere prominente van de Democraten die ook al negentien jaar in het Congres zit.

Zowel Ocasio-Cortez als Pressley vertegenwoordigen een jonger, diverser geluid binnen de partij. Ook zijn er overeenkomsten met Andrew Gillum, de 39-jarige zwarte burgemeester van Tallahassee in Florida die vorige week plotseling de kandidatuur won om gouverneur te worden.

“Deze tijden eisen meer van onze leiders en partij. Het is niet alleen belangrijk dat Democraten weer aan de macht komen, maar ook welke Democraten dat zullen zijn”, zei Pressley in haar overwinningstoespraak. Ook uitte ze sterke kritiek op de president, die ze een “racist en vrouwenhater” noemde.

In andere primaries won zittend senator Elizabeth Warren haar kandidatuur zonder weerstand. Zij zal haar zetel moeten behouden tegenover de Republikein Geoff Diehl, een belangrijke aanhanger van Trump.