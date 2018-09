Noorse recherche zoekt naar vermiste computerexpert Kamphuis

De Noorse recherche heeft een onderzoek ingesteld naar de Nederlandse computerexpert Arjen Kamphuis, die al meer dan twee weken vermist is. Volgens de Noorse omroep NRK is de eenheid Kripos ingezet, onder meer gespecialiseerd in georganiseerde criminaliteit en vermissingen.

De politie bevestigde dinsdag dat 47 jarige ict-expert op 20 augustus uitcheckte in een hotel in Bodø, een plaatsje in het noorden van Noorwegen. Twee dagen later kwam hij niet opdagen voor zijn terugvlucht van zijn vakantie. Vrienden vrezen dat hij in de omgeving is gaan hiken en daar niet van is teruggekomen.

Cybersecurity

Onderzoekers kijken naar hotelgegevens en mogelijke reisroutes. Ook wordt informatie van telecommunicatie verzameld. Kamphuis stond erom bekend dat hij zijn telefoon op vakantie helemaal uitschakelde.

De Nederlandse politie deed vorige week een verzoek aan Kripos om zich over de zaak te buigen. In eerste instantie ging de lokale politie met de zaak aan de slag, maar nu is alsnog besloten om de recherche op de vermissing te zetten. In Bodø doen momenteel vijf agenten onderzoek. De rest van het team werkt vanuit Oslo.

Kamphuis is een bekende expert op het gebied van cybersecurity en adviseert de overheid, journalisten en mensenrechtenactivisten. Hij schreef een boek over het onderwerp en werkte onder meer samen met Wikileaks.