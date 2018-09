Niemand had ooit iets van de wietplantages gemerkt

„Wat gebeurt hier toch allemaal?” Een jonge vrouw met hoofddoek die een buggy voortduwt, vraagt het haar buurtbewoners. Vanaf een afstandje staan ze te kijken hoe politieagenten, medewerkers van defensie en belastingambtenaren drie rijtjeshuizen aan de Nieuwstraat in Almelo in- en uitlopen.

De bewoners hoorden deze dinsdagochtend om vijf uur een harde knal. De politie verschafte zich met explosieven toegang tot een van de huizen. Een rolluik is ontzet, glasscherven zitten los in het kozijn.

Politie, justitie, Belastingdienst en specialisten van defensie – in totaal 450 personen – deden dinsdag in de Almelose wijk Nieuwstraatkwartier invallen in twaalf woningen, zes garages en drie loodsen. Ze verrichtten dertien arrestaties; allen mannen uit Almelo in de leeftijd van 25 tot 49 jaar.

Ze troffen op twee plekken hennepplanten in de tuin aan en stuitten op twee ontmantelde kwekerijen. Er zijn zeven auto’s, een scooter, een vuurwapen, attributen voor de hennepteelt, een geldtelmachine en contant geld in beslag genomen. De Belastingdienst nam daarnaast op meerdere plekken huisraad mee vanwege belastingschulden.

Familiebanden

Het moet weer veilig worden in de buurt, vindt burgemeester Arjen Gerritsen (VVD). Hij denkt dat met deze grote politieactie „een belangrijke slag is toegebracht aan een crimineel netwerk rond georganiseerde hennepteelt”. Gerritsen spreekt over „ondermijnende” activiteiten.

Het afgelopen half jaar werden in de wijk en daarbuiten al achttien hennepkwekerijen ontmanteld die kunnen worden gelinkt aan dit netwerk. Volgens een wijkbewoner zijn er familiebanden tussen de bewoners van een aantal huizen waar de politie is binnengevallen. Ze zijn van Turkse afkomst. Hij kent ze persoonlijk.

Buurtbewoners – ze willen niet met naam worden genoemd, zijn bang voor ‘een steen door de ruit’ – hebben nooit iets gemerkt van criminele activiteiten of hennepteelt in hun wijk, zeggen ze. „Punt voor de criminelen”, lacht een buurtbewoner.

Een politiewoordvoerder vermoedt dat buurtbewoners niet zo snel in het openbaar zullen staan juichen. „Maar de burgemeester kreeg al langer signalen.” Voormalig buurtwerker Herman Beckers noemt het „typisch voor zo’n wijk”. „Niemand heeft ooit iets gezien.”

Nieuwstraatkwartier is een volksbuurt met 3.140 inwoners vlakbij het station van Almelo, de binnenstad en uitvalswegen. Het is de armste wijk van de stad met een gemiddeld inkomen per inwoner van 14.200 euro per jaar, volgens gegevens van het CBS. Er staan kleinere arbeidershuizen, iets meer huur- dan koopwoningen, vaak langs smalle straten waar bewoners koffiedrinken in hun voortuin. Het lage gemiddelde inkomen maakt het verleidelijk voor mensen zich in te laten met illegale hennepteelt, weet voormalig buurtwerker Beckers.

De buurt is de laatste tien jaar veranderd, vindt hij. De saamhorigheid die zo kenmerkend was voor de volksbuurt is deels verdwenen met de komst van bewoners van Poolse en Turkse afkomst. „Vroeger was het een hechte buurt, mensen spraken elkaar aan als er iets was, het werd onderling geregeld. Dat is nu minder.”

Leeg huis

De Nieuwstraat is een verkeersader door de wijk waar winkels en horeca (supermarkten, Poolse speciaalzaak, bloemenzaak, glashandel, kringloop, kapsalon, fietsenhandel, kledingreparatie, afhaalbistro) worden afgewisseld met woningen. De straat wordt opnieuw ingericht. Terwijl de politie met hulp van defensie de woningen uitkamt, gaat het graafwerk voor de herinrichting door. De te doorzoeken huizen zijn bereikbaar via loopplanken over greppeltjes.

Verderop aan de Nieuwstraat wordt een zorgkantoor leeggehaald. Een man – „noem mij maar de boekhouder” – kijkt vanaf de stoep toe hoe tafels, stoelen, koffiezetapparaat en printer in een vrachtwagen worden geladen. Onduidelijk is of het kantoor iets te maken heeft met het criminele netwerk of dat de Belastingdienst hier een schuld probeert te innen. „Het bedrijf blijft open. We zetten er gewoon weer nieuwe spullen in, de hulp gaat door”, zegt hij.

In de Lindestraat is in de loop van de ochtend ook de huisraad uit een woning gehaald. Hier komt straks een kind van vijf jaar na school thuis in een leeg huis, vertelt een verbouwereerde vriendin van de moeder. „Schandalig”, vindt ze.