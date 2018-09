Kim Kardashian probeert opnieuw gevangene vrij te krijgen

Na haar eerdere succes met Alice Johnson, probeert de Amerikaanse realityster Kim Kardashian opnieuw een veroordeelde gevangene vrij te krijgen. Het gaat om Chris Young (30), die een levenslange gevangenisstraf uitzit zonder kans op vrijlating voor een drugsvergrijp. Volgens Kardashian was hij “in het bezit van wiet en een halve gram cocaïne”.

In de podcast Wrongful Conviction with Jason Flom zegt Kardashian dat ze zich wil inzetten om Young vrij te krijgen. Ze zou al met hem hebben gebeld, evenals met de rechter die hem heeft veroordeeld: Kevin Sharp. Zelf is die rechter het ook niet eens met de veroordeling van Young, maar hij moest zich houden aan een verplichte minimumstraf. Sharp is inmiddels opgestapt en heeft zich bij het ‘verzet’ van Kardashian aangesloten.

“Ik telefoneerde met de rechter die hem tot levenslang veroordeelde”, aldus Kardashian die bekend is van de realityserie Keeping Up with the Kardashians en haar relatie met rapper Kanye West. “Hij nam ontslag omdat hij er nooit achter stond dat hij zoiets oneerlijks moest doen en nu strijd hij met ons om Young eruit te halen.”

Young zit al acht jaar vast in een federale gevangenis in Lexington, Kentucky. Hij werd samen met een aantal anderen gearresteerd in 2010 in zijn woonplaats Clarksville voor drugsbezit. Het was niet de eerste keer. Young was al twee keer eerder veroordeeld voor het dealen van drugs. Eind 2010 werd hij voorgeleid, samen met 32 anderen. De andere verdachten sloten schikkingen met justitie, maar Young vond die straf daarbij te hoog dus wilde naar de rechter. Vanwege de hoge minimumstraffen voor recidivisten kreeg hij uiteindelijk levenslang opgelegd.

War on drugs

In 1982, onder de regering van Ronald Reagan, werd de War on drugs uitgeroepen in de VS. Vanaf dat moment startte de regering met het zwaarder veroordelen van drugsdelicten. Veelplegers worden in veel staten bij drie veroordelingen levenslang opgesloten, ook al gaat het om kleine vergrijpen. Dat was ook het geval bij Chris Young.

Gevolg van de strenge straffen is dat Amerikaanse gevangenissen overvol zitten. Tussen 1980 en 2015 steeg het aantal gedetineerden in de VS van ongeveer een half miljoen naar meer dan 2,2 miljoen. Hoewel Afro-Amerikanen en Latino’s ongeveer 32 procent van de bevolking van de VS vormen, maakten zij 56 procent uit van alle gedetineerden in 2015.

Kardashian zei in het podvastinterview dat ze regelmatig met Donald Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner belt en dat die zich wil inzetten om iets te doen aan de hoge minimumstraffen in de VS.

Alice Johnson

In juni bracht de realityster een bezoek aan Trump in het Witte Huis, waar ze pleitte voor de vrijlating van Alice Johnson, een 63-jarige vrouw die een levenslange gevangenisstraf uitzat wegens drugsdelicten. Na het bezoek van Kardashian besloot Trump Johnson gratie te verlenen. Bekend is dat de Amerikaanse president zich wel vaker laat beïnvloeden door celebrities.

Zo zou bijvoorbeeld NBA-ster Dennis Rodman ook een zekere invloed op Trump hebben uitgeoefend. Rodman, een voormalige topbasketballer die ook in contact staat met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, zou een rol hebben gespeeld in de ontmoeting tussen Trump en Kim. Een ander voorbeeld is dat Trump de box-legende Jack Johnson postuum gratie verleende na een gesprek met filmster Sylvester Stalone.