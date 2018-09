Kabinet omarmt depressieplan Menzis

Het kabinet staat „positief” tegenover het plan van zorgverzekeraar Menzis om depressie-behandelaars extra te belonen als hun behandeling voor depressie en angsten blijkt te zijn geslaagd. Het plan zal er volgens het kabinet niet toe leiden dat alleen nog kansrijke patiënten een behandeling krijgen. Dit schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Gezondheidszorg, ChristenUnie) aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks).

De voorzitter van de beroepsvereniging voor psychiaters, Damiaan Denys, noemt het plan van Menzis in een reactie „zeer gevaarlijk”. Volgens hem zullen ggz-instellingen wel degelijk patiënten selecteren: patiënten van wie men inschat dat behandeling heel lang gaat duren – en die dus minder geld opbrengen – zullen worden geweerd, zegt hij.

Psychisch lijden

Ongeveer één miljoen Nederlanders zijn depressief, van licht tot zwaar depressief. In 2015 slikten één miljoen Nederlanders een antidepressivum. Dat dat er zo veel zijn, heeft volgens Denys niets te maken met de „effectiviteit” van behandelingen maar met het feit dat „al het psychisch lijden tegenwoordig bij zorgverleners wordt ondergebracht”.

De afgelopen weken klonk er van verschillende kanten kritiek op het plan van Menzis om een bonus te geven aan ggz-instellingen die de depressieve of angstige patiënt aantoonbaar beter maken. Achttien van de ongeveer honderd ggz-instellingen hebben zich nu wel opgegeven voor dit experiment. Blokhuis schrijft aan de Kamer dat het in de gezondheidszorg, dus ook in de psychiatrie, „moet gaan om de uitkomst, niet om de omzet”.

Mislukken

Om te meten wie er beter wordt, bestaan volgens het kabinet meetinstrumenten zoals vermindering van klachten, kwaliteit van leven en een korte wachtlijst bij de instelling. Het is niet zo dat behandelingen die mislukken, niet worden vergoed, schrijft Blokhuis. „Ook in het geval dat de behandeling langer duurt dan gemiddeld of er geen sprake is van een positief behandelresultaat krijgt de zorgaanbieder de verleende zorg vergoed.” Alleen krijgen instellingen die meer patiënten effectief behandelen dan andere, meer geld.

Het experiment van Menzis geldt volgens staatssecretaris Blokhuis „alleen patiënten voor wie de behandelaar lichtere vormen van depressie of angststoornis diagnosticeert. Complexe patiënten, met bijvoorbeeld zware of chronische klachten, vallen niet onder deze inkoopafspraken”. Er zijn ongeveer 240.000 complexe psychiatrisch patiënten.

