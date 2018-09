Jos B. donderdag uitgeleverd aan Nederland

Jos B., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Nicky Verstappen, wordt donderdag uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft zijn Spaanse advocaat tegen persbureau ANP gezegd. Het OM kan dit nog niet bevestigen.

B. wordt volgens zijn advocaat met een vliegtuig naar Nederland gebracht. Waar hij zal landen is nog niet duidelijk. De 55-jarige B. zit momenteel vast in Spanje. Hij werd vorige week zondag na een klopjacht aangehouden door de Spaanse politie in een dorp op zo’n 50 kilometer van Barcelona. Hij verbleef daar al enkele maanden in een gemeenschap in de natuur. De autoriteiten kwamen B. op het spoor na een tip van een Nederlander die hem had herkend van een foto die door de politie was verspreid.

De Nederlander heeft zelf geen bezwaar gemaakt tegen de uitlevering. Als hij dat wel had gedaan, had het nog lang kunnen duren voordat hij in Nederland zou aankomen. De politie in Nederland liet eerder weten dan B. binnen 24 uur na aankomst wordt voorgeleid.

De politie kwam B. op het spoor bij een grootschalig DNA-onderzoek onder 20.000 mannen dat in januari werd uitgevoerd. Er was een match met het DNA van B. dat was aangetroffen op de kleding van de elfjarige Nicky Verstappen, die in 1998 werd vermoord.