Hoe warm was het in jouw woonplaats toen je geboren werd? En nu?

Geboren in Maastricht en 48 jaar oud? Dan was het in je geboortejaar maar één dag 32 graden of warmer. Maar als je over een jaar of dertig achter de geraniums zit, zou het zomaar eens kunnen dat je jaarlijks vijf tropische dagen meemaakt. Aan het einde van de eeuw kan Maastricht zelfs elf keer per jaar verrast worden door extreem hoge temperaturen.

In een nieuwe, interactieve productie van The New York Times kun je opzoeken hoe de temperatuur zich in jouw woonplaats ontwikkelt. Van Maastricht tot Jakarta. Vanaf je geboortejaar (mits je na 1960 bent geboren) tot ruim na je dood.

Productie Bekijk hier de productie van The New York Times: How much hotter is your hometown than when you were born?

De krant baseert zich op onderzoek van het Climate Impact Lab dat de opwarming van de aarde per plaats in kaart bracht, letterlijk. De onderzoekers gaan uit van een situatie waarin alle landen zich netjes aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs houden. Waarschijnlijk zullen de temperaturen in werkelijkheid dus nog hoger liggen, gezien de tekenen dat niet alle afspraken worden nagekomen.

De grootste verliezers

Een paar dagen langer zomer zouden de meeste Nederlanders waarschijnlijk geen probleem vinden. Zonaanbidders zullen misschien zelfs blij zijn met nog meer zonnige weekenden in vakantiebestemmingen als Barcelona. Maar de NYT-productie laat ook het schrijnende, onderliggende probleem zien. In Jakarta is het over dik veertig jaar gemiddeld vijf maanden per jaar warmer dan 32 graden. New Delhi, dat bijna 22 miljoen inwoners telt, kampt aan het einde van de eeuw met acht maanden tropische temperaturen per jaar.

De hoge temperaturen zijn niet onschuldig. Hoe warmer het is, hoe groter de kans is op ziekten en doden, vooral onder kinderen en ouderen. Inwoners van derdewereldlanden, die minder opties hebben om zich te beschermen tegen de hitte, delven het onderspit - zo onderschrijft ook de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP. De hitte brengt bovendien droogte met zich mee en daarmee een verhoogde kans op bosbranden en mislukte oogsten.

The New York Times onderstreept met slimme animaties wat we eigenlijk al weten. Wat we de afgelopen zomer van dichtbij hebben meegemaakt. Wat we moeten verwachten, en eigenlijk vooral wat we moeten vrezen.