NRC kiest voor de krantenkop: ‘Geliefd bij Mark Rutte maar toch gestruikeld in Den Haag’.

Mijn vrouw monstert de tekst en verzucht: „Ach, die hadden ze nog liggen van de vorige drie keer.”

