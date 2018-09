Denen moeten het doen met amateurs

De één studeert in Kopenhagen informatica, de ander verdient wat bij met baltrucjes op YouTube. De één verkoopt kranten, de ander werkt parttime in een magazijn. Eén van hen omschrijft zich op zijn Instagram als ‘liefhebber van geroosterd varkensvlees’, anderen hebben er foto’s van verkleedpartijen en grote glazen bier. Ze waren allemaal, in ieder geval voor even, topvoetballers. Omdat het niet anders kon. Deense volkshelden in tijden van nood, redders van het vaderland.

Het leek eerst een onvoorstelbaar vooruitzicht. Het arbeidsconflict tussen het Deense voetbalelftal en de bond zou toch niet daadwerkelijk leiden tot een collectieve staking in een week met twee internationale wedstrijden? Maar toen werd de crisis niet afgewend. Alle profvoetballers weigerden te spelen. En zo verscheen online een foto van een bijeengeraapt zooitje amateurvoetballers, uitkomend op het derde en vierde niveau en sommigen zelfs in de zaal, wachtend bij een bushalte in Bratislava in hun dagelijkse kleding. Als een groepje studenten dat met de vereniging een dagje naar een pretpark zou gaan. In werkelijkheid zouden ze woensdagavond aantreden in de oefenwedstrijd tegen Slowakije.

Dieptepunt

Als de winst van het EK in 1992 het absolute hoogtepunt voor het Deense voetbal was, dan is de huidige strijd tussen bond en spelers het absolute dieptepunt, beargumenteerde een voetbalhistoricus woensdag in de Jyllands-Posten, de grootste krant van het land. Nadia Nadim, boegbeeld van het Deense vrouwenelftal, zei dat het Deense voetbal terug is geworpen naar de steentijd.

Allemaal door uit de hand gelopen geruzie over commerciële rechten van de spelers, met name het portretrecht. In de nieuwe arbeidsovereenkomsten botsen de persoonlijke sponsorcontracten met die van voetbalbond DBU. De spelers, met grote namen als Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) en Lasse Schöne (Ajax), wilden een verlenging van de bestaande overeenkomst, maar de bond weigerde dat. Als ultieme handreiking vroegen de spelers om een tijdelijke verlenging, alleen voor deze interlandperiode tegen Slowakije en Wales. Wederom ging de bond niet akkoord. Impasse compleet.

Cruciale wedstrijden

Maar er moest wel een team komen. Niet spelen was mogelijk funest, zo zei bondsvoorzitter Claus Bretton-Meyer eerder deze week. Vorig jaar lagen de vrouwen al overhoop met de bond vanwege hun salarissen. Ze zegden onder meer een oefenwedstrijd tegen de Nederlandse vrouwen af, van wie ze de EK-finale vorig jaar verloren. Het kwam de bond uiteindelijk op ‘slechts’ een boete te staan. Maar gebeurt zoiets wederom, zo stelde Bretton-Meyer, dan dreigt wellicht uitsluiting voor UEFA-toernooien, zoals het EK in 2020.

Dus moest er halsoverkop een team samengesteld worden. Onder leiding van oud-Arsenalspeler John Jensen, die ook deel uitmaakte van de sensationele EK-ploeg in 1992. Meteen ook de bekendste naam van het gezelschap dat verzameld werd. Daarin dus spelers die voetbal vooral ‘erbij’ doen en spelers die hun wedstrijden meestal op de harde vloer van een sporthal afwerken.

De Slowaken waren niet te spreken over de situatie rond het Deense elftal. Hun was een oefenwedstrijd tegen een team op sterkte beloofd, een team dat op het afgelopen WK in Rusland nog de achtste finale had gehaald. „Wat is het punt om hiernaartoe te komen met zo’n team”, vroeg de Slowaakse bondscoach Jan Kozak in de aanloop naar het oefenduel. „Met het oog op de sport halen we niets uit deze wedstrijd.”

De Slowaken hadden voor de wedstrijd in Trnava, vlak bij hoofdstad Bratislava, tickets beschikbaar gesteld voor één euro. De Deense bond heeft beloofd de financiële schade te compenseren. De wedstrijd tegen Slowakije was dan nog vriendschappelijk, zondag wacht al een duel waarin het ergens om gaat voor de Denen. Dan wordt in Aarhus gespeeld tegen Wales in de eerste wedstrijd van de Nations League, het nieuwe Europese landentoernooi. De vraag is of het conflict voor die tijd kan worden opgelost.

De Welshe bondscoach Ryan Giggs vind het conflict „vreemd”, maar wil zich er niet te veel door laten afleiden. „Er is een deel van me dat denkt dat ze orde op zaken stellen, maar elke dag lijkt het onwaarschijnlijker”, zei hij woensdag tegen de BBC. „Ik heb geen idee tegen wat voor team we zullen spelen.”