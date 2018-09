Damage control-operatie heeft volgens Blok goed gewerkt

Lees ook Wat zei Blok (en kloppen zijn uitspraken)?

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) heeft geen signalen ontvangen dat relaties met andere landen verstoord zouden zijn als gevolg van zijn veelbesproken uitspraken over de multiculturele samenleving. Hij zei dit in het debat met de Tweede Kamer. Alleen met Suriname is nog sprake van moeizame verhoudingen, maar de relatie met dat land is al langer ingewikkeld, aldus de minister.

Het zou betekenen dat de operatie schadebeperking die van de zijde van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd ingezet nadat de uitlatingen van Blok in juli in de openbaarheid waren gekomen vooralsnog heeft gewerkt. Uit stukken die het ministerie van Buitenlandse Zaken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur heeft vrijgegeven, blijkt dat de Nederlandse ambassades onmiddellijk wereldwijd in actie zijn gekomen.

Dat gold ook voor de minister zelf. Hij heeft direct telefonisch contact gezocht met de premiers van Aruba en Curaçao – namens welke landen hij ook als minister van Buitenlandse Zaken optreedt – om zijn woorden nader te verklaren. Ook werd een poging genomen voor een onderhoud op Schiphol met de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack Beighleva die op doorreis was. Dat ging uiteindelijk niet door, omdat Suriname ontevreden was over de schriftelijke verklaring van Blok naar aanleiding van zijn woorden.

Maar ook andere mogelijk geschoffeerde landen werden door Blok benaderd. Zo stuurde hij een sms met excuses naar zijn Australische collega-minister Julie Bishop vanwege zijn uitspraken dat in dat land de oorspronkelijke bevolking was uitgeroeid. Ondertussen rapporteerden Nederlandse ambassades in Oost Europa aan het departement in Den Haag hoe de uitspraken in hun landen waren gevallen.

Blok zei dat hij sinds de rel over zijn woorden uitbrak contacten met tientallen collega’s in het buitenland heeft gehad en zijn werk heeft kunnen doen. Hij zag geen verschil in behandeling.