Blok moet in Kamer uitleg geven over omstreden uitspraken

Dijkhoff: woordkeuze Blok ondiplomatiek, spijtbetuiging afdoende Dan nu de partij van minister Blok, de VVD. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt de uitspraken van Blok "ondiplomatiek, we hebben ze ook eerder als lomp geduid". Tegelijkertijd vindt Dijkhoff de uitleg en spijtbetuiging die Blok heeft gegeven "afdoende". De VVD "zit er wat relaxter in" dan bijvoorbeeld D66, erkent Dijkhoff. Hij hoopt dat Blok in discussies wil blijven prikkelen, maar in het vervolg wat meer diplomatieke woorden kiest. Dijkhoff komt snel onder vuur te liggen omdat hij kritiek uit op het verspreiden van de beelden door mensen op de bijeenkomst: alonsoNRC Stéphane Alonso Dijkhoff (VVD) erkent dat de uitspraken van Blok ondiplomatiek en lomp waren. ,,De vrijheid van meningsuiting geldt niet voor ministers.” Maar: hij weet zeker dat Blok ze niet had gedaan als hij had geweten dat hij ‘on camera’ was. #Blokdebat 5 september 2018 @ 09:37 Volgen alonsoNRC Stéphane Alonso Dijkhoff vindt het jammer dat Blok indertijd 'stiekem' gefilmd is en dat de minister niet op de man af is gevraagd: wat bedoelt u nou met u uitspraken? Klaver: ,,Ik heb echt zelden zo’n verdedigingslinie gehoord" #Blokdebat 5 september 2018 @ 09:41 Volgen B_Rijlaarsdam Barbara Rijlaarsdam Dijkhoff lijkt zich nauwelijks te hebben voorbereid. Heeft het transcript niet (goed) gelezen. En betreurt het nu dat de filmer de discussie niet is aangegaan. Uit transcript blijkt dat minister weg moest en de filmer stond niet eens in dezelfde zaal als Blok #Blokdebat 5 september 2018 @ 09:41 Volgen Over de inhoud van Bloks uitspraken zegt Dijkhoff dat er nog "veel problemen" met integratie zijn. Hij noemt "mensen die niet onze waarden omarmen, mensen die niet goed kunnen omgaan met vrije vrouwen en homo's". Dijkhoff hekelt de 'deugbrigade' in Nederland die vindt dat je dit soort dingen niet mag zeggen. Hij vindt ook dat de term 'multiculturele samenleving' voor veel mensen staat voor een beleid van 'Laat maar waaien'. Door PvdA-leider Asscher gevraagd of Dijkhoff het nu oneens is met de uitspraken van Blok zegt de VVD-fractievoorzitter dat hij vindt dat Blok zijn redeneringen niet afmaakte en daarom verkeerd is begrepen.

Thieme: wat meent Blok wel en niet van zijn schofferende borrelpraat? Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vindt de uitspraken van Blok "onacceptabel, een minister onwaardig en kwetsend voor grote groepen burgers". Thieme vreest echter dat de uitkomst van dit debat alweer vaststaat. "Voorzitter, u en ik weten dat deze coalitie uit lijfsbehoud aan blokvorming doet", zegt Thieme. Thieme wil van Blok vandaag horen of de minister zijn gedachtengoed heeft gewijzigd. "Wat meent hij wel en niet van zijn schofferende borrelpraat?" Volgens Thieme gaat dit debat niet "over het functioneren van een enkele minister, maar over het aanzien van de politiek". alonsoNRC Stéphane Alonso Thieme (Partij van de Dieren): Blok noemde Suriname een 'failed state' maar past die typering niet veel beter bij de VVD zelf? Ze verwijst na de lange en almaar groeiende reeks affaires bij de liberalen. 5 september 2018 @ 09:33 Volgen

SGP: Blok deed al royaal boetekleed aan SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij vindt dat minister Blok al "royaal het boetekleed heeft aangedaan". Hij vindt dat ministers van Buitenlandse Zaken op hun woorden moeten letten, maar heeft er ook waardering voor dat Blok geen "keurige, prikkelarme politiek-correcte speech" heeft gehouden. "Ik hoop niet dat alle ophef ertoe leidt dat ministers kopschuw worden in interne bijeenkomsten", aldus Van der Staaij. Van der Staaij heeft er "alle vertrouwen in dat de minister zijn lesje heeft geleerd".

Klaver: hoe wordt er nu in de wereld over Nederland gedacht? GroenLinks-leider Jesse Klaver constateert dat minister Blok zich in "een onmogelijke positie heeft weten te werken". Hij vindt het schokkend dat Blok in een eerdere Kamerbrief moest schrijven dat zijn uitspraken "niet als een vrijbrief voor racisme en uitsluiting" mogen worden gebruikt. Dat het zover heeft moeten komen is treurig, vindt Klaver. Klaver wil van Blok horen hoe er in belangrijke Europese hoofdsteden als Parijs en Berlijn is gereageerd op de uitspraken van Blok. "Hoe wordt er in de wereld op dit moment over Nederland gedacht?" GroenLinks vindt, net als de SP, dat de geloofwaardigheid van Blok "boven elke twijfel verheven moet zijn".

50Plus: hamvraag of Blok nog geloofwaardig is Namens 50Plus voert Kamerlid Martin van Rooijen het woord. Hij noemt het betuigen van spijt door Blok voor zijn uitspraken "de juiste behoefte". 50Plus heeft niet de behoefte aan een uitgebreid debat over of de uitspraken van Blok kloppen, "daarover lopen de meningen sterk uiteen", aldus Van Rooijen. Voor 50Plus is het vooral van belang in hoeverre de uitspraken van Blok "onze internationale positie hebben geschaad". Voor Van Rooijen is de hamvraag of Blok nog geloofwaardig zal kunnen opereren.

Segers: Blok suggereert dat het nooit wat wordt Als tweede coalitiepartij komt de ChristenUnie aan het woord. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers besteedt aandacht aan Bloks uitspraak dat gekleurde mensen in Oost-Europa "geen leven hebben". Segers vraagt zich af "hoe moeilijk het wordt" voor Blok om zich nu in te spannen voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen over Europa, waar vooral Oost-Europese landen zich tegen hebben gekeerd. Segers vraagt zich af of Blok zijn uitspraken echt heeft gemeend, want anders is alle inzet om de multiculturele samenleving in Nederland tot een succes te maken voor niets. De ChristenUnie-fractievoorzitter vindt Bloks uitspraken "pijnlijk". "Ze suggereren dat het niks is en nooit wat kan worden met de multiculturele samenleving". Segers bestrijdt dat, en noemt bijvoorbeeld de wereldwijde verbondenheid die hij voelt met groepen christenen uit verschillende culturen. alonsoNRC Stéphane Alonso Segers krijgt geen enkele interruptie, in tegenstelling tot Pechtold zojuist. Het is duidelijk dat de oppositie liever de pijlen op D66 richt 5 september 2018 @ 09:15 Volgen

Rechts en links hebben vragen voor felle Pechtold De rechtse én linkse oppositie vindt dat D66-leider Pechtold hard is richting Blok, een minister van zijn coalitie. PVV-leider Wilders hekelt de eis van Pechtold dat Blok zijn woorden volledig terugneemt, wat volgens Wilders zou neerkomen op "politieke castratie, een totale vernedering". GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver en ook Denk-leider Kuzu vragen of Pechtold met het enkel terugnemen van zijn woorden genoegen zal nemen. Pechtold wil daar niet op vooruitlopen, hij wil Blok eerst de gelegenheid geven "zich nader te verklaren". Klaver neemt er geen genoegen mee. "Wordt er nu alleen heel hard geblaft door D66?", vraagt hij zich af. Even daarvoor werd de sfeer tussen Pechtold en PvdA-leider Asscher wat ongezellig: B_Rijlaarsdam Barbara Rijlaarsdam Asscher verwijt Pechtold dat zijn partijgenoot, vicepremier Ollongren, de kwestie-Blok een “zomerdingetje” heeft genoemd. Dat heeft ze niet gezegd, en dat legt Pechtold dus ook uit. Asscher: “Ik constateer dat u aangebrand reageert.” #blokdebat 5 september 2018 @ 08:49 Volgen

Pechtold eist excuses Blok voor woordkeuze én inhoud D66-leider Alexander Pechtold, de eerste fractievoorzitter van de coalitie die het woord voert, begint zijn inbreng met een lofzang op de multiculturele samenleving. "Ons land en identiteit worden gekenmerkt door openheid en respect. Hier kan iedereen het maken, iedereen zichzelf zijn", aldus Pechtold. Hij vindt dat Nederland "juist in tijden van Trump, Le Pen en Poetin moeten wij uitdragen dat tolerantie en diversiteit ons sterker maken. Pechtold noemt de uitspraken van Blok "een bewindspersoon onwaardig, zeker voor een kabinet dat in het regeerakkoord heeft vast er voor alle Nederlanders te zijn". Een minister van Buitenlandse Zaken "is er niet om te prikkelen, maar om te verbinden", vindt Pechtold. De D66-leider vraagt veel van Blok. Hij wil dat de minister al zijn gewraakte uitspraken terugneemt, "niet alleen de slechte woordkeuze, maar ook de inhoud van die woorden". Blok moet van Pechtold ook zijn excuses aanbieden en duidelijk maken "dat hij niet meent wat hij heeft gezegd". alonsoNRC Stéphane Alonso Pechtold: een minister is er om wereldwijd het ideaal van multi-etnische samenlevingen te bevorderen. ,,En als hij dat niet kan, of als hij dat niet wil, of als hij daar niet in gelooft, dan past hij niet in dit kabinet.” 5 september 2018 @ 08:52 Volgen

Wilders over uitspraken Blok: wat een kanjer! PVV-leider Geert Wilders begint zijn betoog ook met een sneer naar de VVD. Hij zegt dat veel VVD'ers de afgelopen jaren zijn weggekomen met leugens. "Het is nu voor het eerst dat een VVD'er onder vuur ligt, niet omdat hij niet eerlijk was, maar omdat hij de waarheid sprak." Wilders dacht toen hij de uitspraken van Blok hoorde: "Wat een kanjer!". "Waarom zit die man eigenlijk niet bij de PVV? Waarom zijn die wijze woorden van hem geen kabinetsbeleid?" De PVV-leider vindt het jammer dat Blok zijn woorden weer heeft ingeslikt. "Hij heeft geen ruggengraat, maar wel goede ideeën", concludeert Wilders.

Marijnissen: minister Buitenlandse Zaken moet boven twijfel verheven zijn Volgens SP-leider Lilian Marijnissen gaat het debat van vandaag over de geloofwaardigheid van minister Blok. Ze citeert Bloks voorganger Halbe Zijlstra, die bij zijn aftreden om zijn datsja-leugen zei dat de geloofwaardigheid van een minister van Buitenlandse Zaken "boven elke twijfel verheven moet zijn". Marijnissen vraagt zich af of Blok dit ook vindt. Net als Asscher zegt Marijnissen dat er in Nederland problemen zijn met integratie, maar vindt dat juist de VVD verantwoordelijk is geweest voor wat zij een "falend integratiebeleid" noemt. Marijnissen haalt net als Kuzu de integratiecommissie aan die Blok leidde, die in 2004 concludeerde dat de integratie van nieuwkomers aan henzelf te danken was en niet aan de overheid. Marijnissen constateert dat de uitspraken van Blok van deze zomer "helemaal niemand helpen". Marijnissen richt haar pijlen in haar betoog uitdrukkelijk op de VVD. Ze constateert dat "het lijstje falende VVD'ers langer en langer wordt".

Asscher: kun je een land vertegenwoordigen als je het niet kent? PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt de uitspraken van Blok "verbijsterend" en zegt dat de minister "veel mensen boos en verdrietig heeft gemaakt". Blok heeft volgens Asscher schade gedaan aan de reputatie van Nederland, maar vindt de schade die hij in Nederland heeft veroorzaakt "even schadelijk". Asscher prijst Nederland als een land dat juist sterk is vanwege diversiteit. "Kan je een land vertegenwoordigen als je het niet kent?", vraagt de PvdA-leider zich af. Asscher hekelt ook de volgens hem halfslachtige manier waarop Blok spijt heeft betuigd voor zijn uitspraken. Hij vraagt Blok hoe hij de schade gaat herstellen. Bloks uitspraken zijn een "klap in het gezicht van hardwerkende Nederlanders [...] die een vreedzame samenleving proberen te vormen."

Kuzu: wat is er in veertien jaar met Blok gebeurd? Het debat is begonnen met de inbreng van Denk-fractievoorzitter Tunahan Kuzu, die als eerste mag spreken omdat hij het debat heeft aangevraagd. Kuzu haalt aan dat Blok in 2004 als voorzitter van een commissie die onderzoek deed naar integratie nog zei dat deze "geheel of gedeeltelijk is geslaagd". Daarom is hij extra verbaasd dat Blok deze zomer zei dat hij geen vreedzame multiculturele samenlevingen kent. Kuzu kent er wel één, zegt hij: Nederland. "Wat is er gebeurd met deze man gebeurd in veertien jaar? Hoe kan een man zo radicaliseren?" Kuzu verbindt Bloks uitspraken vervolgens aan zijn functioneren als minister van Buitenlandse Zaken. "Hoe kun je de belangen behartigen van Nederland als je moeite hebt binding aan te gaan met mensen die niet op je lijken?", vraagt hij zich af. Een "polariserende" minister helpt Nederland niet, zegt Kuzu. De Denk-leider vindt dat Blok xenofoben in de hand speelt met zijn opmerkingen. Kuzu verwijt Blok de reputatie van Nederland te hebben "verkwanseld" en verwijt hem "koloniaal dedain". Kuzu vraagt de minister of hij vindt dat hij zelf nog geloofwaardig kan opereren, en wil dat hij "onomwonden" gaat staan voor de multiculturele samenleving.

Meeste fractievoorzitters doen debat Dat veel partijen Bloks uitspraken hoog opnemen blijkt wel uit het feit dat bijna alle partijen hun fractievoorzitter afvaardigen. Alleen 50Plus en Forum voor Democratie vaardigen niet hun fractievoorzitter af: Martin van Rooijen doet het debat in plaats van Henk Krol, Theo Hiddema treedt op in plaats van Thierry Baudet. Ook namens de coalitiepartijen spreken dus de fractievoorzitters. In het geval van D66 en de ChristenUnie, die de uitspraken van Blok hoog opnamen, is dat logisch. Bij de VVD was het deels uit nood geboren omdat buitenlandwoordvoerder Han ten Broeke vorige week terugtrad. De spreektijd voor de woordvoerders is in eerste termijn zes minuten.

D-Day voor minister Blok Het is de dag van de waarheid voor minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD). Hij moet zich vanaf 10.15 uur in de Tweede Kamer verantwoorden voor uitspraken die hij in juli deed op een besloten bijeenkomst in Den Haag. Blok zei dat hij geen één multiculturele samenleving kent die “een vreedzaam samenlevingsverband” kent en dat “diep in onze genen zit dat we een overzichtelijke groep willen hebben en zijn we niet goed in staat een binding aan te gaan met ons onbekende mensen”. Hij beledigde ook Suriname door dit land een failed state te noemen en zei dat gekleurde mensen in Oost-Europa “geen leven hebben”. Toen zijn uitspraken uitlekten, kreeg Blok direct veel kritiek in binnen- en buitenland. Zelfs zijn eigen VVD noemde Bloks teksten “lomp”. Blok zei dat hij had willen prikkelen, maar erkende snel dat hij zich in “te scherpe bewoordingen” had uitgelaten. “Ik betreur dat ik daarmee aanstoot heb gegegeven”, zei hij. Blok dinsdag in de Tweede Kamer. Foto Bart Maat / ANP. Blok wacht ondanks zijn spijtbetuiging een zwaar debat. De linkse oppositie vindt zijn uitleg en excuses nog niet genoeg, rechtse partijen als de PVV en Forum voor Democratie betreuren juist dat hij terugkrabbelde. Binnen de coalitie waren vooral D66 en de ChristenUnie erg ongelukkig met Bloks uitspraken. Hoewel de coalitie hem naar verwachting overeind houdt, is een goede afloop van het debat voor Blok nog niet zeker, schreven onze verslaggevers Stéphane Alonso en Barbara Rijlaarsdam in hun voorbeschouwing: “Voor Blok wordt het geenszins een comfortabel debat: hij kan het alsnog verprutsen. Blok, zo weet iedereen, is geen Rutte, die als premier al acht jaar lang ieder probleem met een mengelmoes van behendigheid en charme weet op te lossen. Blok kan bevriezen, zoals hem laatst overkwam bij de eerste ministerraad na de zomervakantie. Toen journalisten bij zijn aankomst op het Binnenhof kritische vragen stelden, verkrampte hij. Stoïcijns bleef hij herhalen dat zijn uitspraken „ongelukkig en onzorgvuldig” waren geweest.”

Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP.