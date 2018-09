Ambassade Paraguay na vier maanden alweer weg uit Jeruzalem

Slechts vier maanden na de opening verhuist Paraguay zijn Israëlische ambassade van Jeruzalem terug naar Tel Aviv. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken van het Zuid-Amerikaanse land woensdag bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters hebben de Palestijnen druk uitgeoefend op de Paraguayaanse regering.

“Paraguay wil graag een bijdrage leveren aan de inspanningen voor vrede in het Midden-Oosten”, aldus Luis Castiglioni op een persconferentie in hoofdstad Asuncion. “Paraguay is een vriend van zowel Israël als de Palestijnen”, voegde hij er later via Twitter aan toe.

“Onze beslissing is gebaseerd op respect voor het internationale recht en heeft als doel bij te dragen aan de zoektocht naar vrede.”

De Israëlische regering reageerde onmiddelijk. Volgens persbureau Reuters heeft het zijn ambassadeur uit Paraguay teruggeroepen en de ambassade voorlopig gesloten. Premier Benjamin Netanyahu was in mei zelf aanwezig geweest bij de opening van de ambassade in Jeruzalem, net als toenmalig president van Paraguay Horacio Cartes.

De verhuizing van de diplomatieke missie naar Jeruzalem was een van Cartes’ laatste daden als president, die kort daarna zijn ontslag aanbood. In augustus werd hij opgevolgd door Mario Abdo Benitez, nota bene een partijgenoot van Cartes. Volgens Reuters heeft het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd dat op Abdo is ingepraat en dat Paraguay zijn ambassade daarom terugverhuisd.

De opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem was olie op het vuur. Of hebben de VS toch een Midden-Oostenstrategie?

Gevoelig

Het verplaatsen van de ambassade was een gevoelige stap. Israël ziet heel Jeruzalem als zijn hoofdstad, terwijl de Palestijnen het oosten van Jeruzalem als hun hoofdstad beschouwen. De internationale gemeenschap beschouwt Tel Aviv als hoofdstad van Israël. De meeste diplomatieke posten zijn er gevestigd.

Doordat Paraguay zich terugtrekt is het aantal landen met een ambassade in Jeruzalem weer terug naar twee: Guatemala en de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump erkende in december vorig jaar Jeruzalem als hoofdstad van Israël en opende er de Amerikaanse ambassade in mei. Dat kwam hem internationaal op forse kritiek te staan. Guatemala opende zijn ambassade in Jeruzalem eveneens in mei.