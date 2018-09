32 vreemdelingen opgepakt in haven Moerdijk

In het havengebied van Moerdijk zijn woensdag 32 vreemdelingen staande gehouden door de Koninklijke Marechaussee en de politie. Dat meldt de gemeente Moerdijk. Het gaat om 25 verstekelingen uit Eritrea en zeven migranten uit Albanië.

De groep Eritreese verstekelingen stoof uiteen toen de politie een vrachtwagentrailer opende op het industrieterrein van het havengebied. De chauffeur seinde de politie in nadat hij gestommel had gehoord in zijn laadbak. Er werd een helikoper ingezet om alle gevluchte vreemdelingen in het havengebied op te sporen. 25 verstekelingen werden uiteindelijk overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.

Zeven Albanezen werden eerder op de dag meegenomen door de politie: vijf personen werden buiten het havengebied staande gehouden en twee andere Albanezen werden op station Lage Zwaluwe aangehouden.

De politie in Moerdijk heeft veel te maken met wat zij ‘inklimmers’ noemen. Migranten, vaak Albanezen, forceren het slot van trailers en proberen zo mee te liften naar Engeland. “Ze willen maar één ding, en dat is naar Engeland komen”, zegt de politie. Daar is het volgens hen makkelijker om werk te krijgen.

Burgemeester Moerdijk: meer mankracht

Burgemeester Klijs van Moerdijk, die vorige week een brandbrief over de problematiek verstuurde naar minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie, zegt in een verklaring dat de voorvallen van vandaag de urgentie van de brief onderstrepen.

“Het heeft er alle schijn van dat mensensmokkel mee is gemoeid. 25 mensen belanden niet bij toeval in één koelcontainer.” Klijs waardeert de inzet van politie en marechaussee, maar stelt dat zulke ontdekkingen het resultaat moeten zijn van onderzoek, niet van toeval. De burgemeester vraagt het rijk om meer mankracht en materieel. “Dit is geen Moerdijks probleem, maar een landelijke opgave.”

“We krijgen signalen vanuit andere zeehavens (ook vanuit België) dat Moerdijk steeds vaker wordt genoemd als plaats van waaruit de reis naar het Verenigd Koninkrijk wordt voortgezet.”

Van de woensdag aangehouden vreemdelingen wordt nu vastgesteld waar ze vandaan komen. “Daarna kunnen we bepalen waar ze heen gaan”, zegt een woordvoerder van de marechaussee. Als de vreemdelingen asiel hebben aangevraagd in een ander land, worden ze daarheen teruggestuurd. De vreemdelingen kunnen ook in Nederland asiel aanvragen.