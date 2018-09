Een speciale tv-show om Vladimir Poetin in het zonnetje te zetten, het lijkt overbodig in een land waar de president op handen wordt gedragen. Maar sinds de presidentiële populariteitscijfers wegens een omstreden pensioenverhoging een harde val maakten, neemt het Kremlin het zekere voor het onzekere. Vanaf deze week trakteert staatszender Rossija 1 haar trouwe kijkers iedere zondag een uur lang op exclusieve inkijkjes in het leven van de president in de show ‘Moskou, Kremlin, Poetin’.

De menselijke kant

Daarin krijgen de ‘menselijke kant’ van Poetin en zijn onvermoeibare inzet voor Rusland alle aandacht: het moordende werkschema vol bezoeken aan afgelegen regio’s, de vele openingen van scholen en instellingen, gesprekken met kinderen en ambtenaren over de toekomst van het land, en natuurlijk: Poetin als stoere natuurliefhebber.

„Wat was Poetin van plan met die rode bosbes?”, aldus de opening van de eerste aflevering. Daarin werd uitgebreid stilgestaan bij Poetins Siberische vakantie. Er waren indrukwekkende natuuropnames en de reconstructie van een acht-kilometer lange hike door de bergen. Het antwoord op de vraag: de bes, in Nederland beter bekend als vossenbes, moest van Poetin naar de markt worden gebracht.

Als de dood voor protest

De show lijkt echter vooral bedoeld om de angel te halen uit omstreden onderwerpen. Zoals de aangekondigde pensioenverhoging, die Poetins populariteit de laatste weken onderuit haalde. Russen zijn woedend over de maatregel, die mannen vijf en vrouwen acht jaar langer laat werken tot hun pensioen. Volgens onafhankelijk opiniepeiler Levada Center is 89 procent van de bevolking tegen de maatregelen en is meer dan de helft van de Russen bereid om te protesteren – zorgelijk nieuws voor een regering die als de dood is voor protest. Poetins aanvankelijke strategie om afstand te nemen van de discussie door zich achter de burger te scharen en premier Medvedev de schuld van de te geven, mislukte. Hij móest zich wel achter de broodnodige hervormingen scharen, een stap die meteen op hem terugsloeg.

Hoewel de show druipt van de propaganda, lijkt het niet waarschijnlijk dat veel Russen daar aanstoot aan zullen nemen. Integendeel, velen vinden het heerlijk om Poetin in actie te zien. Maar of zij hun pensioenprotest zullen staken na het zien van een bosbessen plukkende president, is zeer de vraag.