VN: wapenstilstand in Tripoli

De elkaar bestrijdende milities in de Libische hoofdstad Tripoli hebben een akkoord bereikt over een wapenstilstand. De missie van de Verenigde Naties in Libië meldde dat dinsdag op Twitter.

Sinds de strijd tussen verschillende facties vorige week oplaaide, vielen volgens Reuters in de stad zeker 47 doden. Meer dan honderd mensen raakten gewond. De gevechten begonnen toen de zogeheten Zevende Brigade-milities wijken in het zuiden van de hoofdstad aanviel. Libië verkeert in een staat van chaos sinds in 2011 een volksopstand uitbrak die uitmondde in het oppakken en het doden van de toenmalige leider Moammar Gadaffi.

Op Twitter schreven de VN: “Onder toeziend oog van Ghassan Salame [de VN-gezant in Libië, red.] is vandaag een akkoord gekomen over een wapenstilstand om alle vijandigheden te staken, burgers te beschermen alsmede publiek en privaat bezit en het Mitiga Airport te heropenen.” De luchthaven was sinds vrijdag gesloten.

Het staakt-het-vuren is ondertekend door vertegenwoordigers van de Libische regering, militaire leiders, veiligheidsdiensten en bewapende groepen die binnen de stad en in de omgeving daarvan actief zijn.

Geen functionerende regering

Chaos in Libië In Libië is geen regering die door het hele land erkend wordt. Het westen staat officieel onder het gezag van de de door westerse landen gesteunde regering van premier Fayez al-Sarraj. Hij moet de macht delen met generaal Khalifa Haftar, die in het oosten de dienst uitmaakt. Volgens een telling uit 2017 heeft Libië 6,6 miljoen inwoners.

De vraag is in hoeverre de wapenstilstand zal standhouden. De strijdende groepen hebben eerdere oproepen van de regering tot een staakt-het-vuren genegeerd. Er is geen regering of politie- of legermacht die het bestand af kan dwingen. Ook is het niet duidelijk of alle milities wel akkoord zijn gegaan met de wapenstilstand, schrijft AFP.

In de chaos die in de stad heerst zijn dinsdag honderden Afrikaanse migranten uit een detentiecentrum ontsnapt. Volgens Reuters is het onduidelijk waar zij zich op dit moment bevinden. Zondag vluchtten ook al zo’n vierhonderd gevangen uit een gevangenis in de hoofdstad.