Vader vermoorde Danny (12) veroordeeld voor grootschalige drugshandel

De vader en de broer van de 12-jarige Danny, die in 2010 werd doodgeschoten in een woonwagenkamp in Breda, zijn dinsdag veroordeeld tot vier en drie jaar celstraf. De rechtbank in Breda veroordeelde John G. (59) en zijn zoon Sander (38) voor deelname aan een criminele organisatie, de productie en handel in soft- en harddrugs en witwassen.

De woonwagen van de familie G. werd in 2010 doorzeefd met kogels en daarbij kwam de 12-jarige Danny om het leven. Hij zat met zijn moeder aan de keukentafel toen de woonwagen onder vuur werd genomen. Het ging volgens justitie om een vergeldingsactie, omdat vader John G. 400 kilo cocaïne (ter waarde van meer dan 10 miljoen euro) zou zijn kwijtgeraakt.

Voor de moord op Danny werden eerder drie mannen veroordeeld tot 20 jaar cel. Een van hen is een Brit die aanvankelijk door de rechtbank werd vrijgesproken, maar later in hoger beroep werd veroordeeld. Inmiddels was hij gevlucht naar Colombia, waar hij in juni van dit jaar werd opgepakt. Hij moet nog ruim achttien jaar van zijn straf uitzitten.

Negen arrestaties

John en Sander G. werden in 2012 samen met zeven medeverdachten gearresteerd na een meerjarig onderzoek naar de drugsbende. Op zolder van de ouders van John G. werd daarna ongeveer 6 miljoen euro aangetroffen. Tegen de vader en zoon werd door het OM tot zes jaar cel geëist. De eis was relatief laag, vanwege de dood van Danny. De straf viel lager uit omdat de zaak zo lang heeft geduurd.

Hoewel de twee werden veroordeeld voor grootschalige productie en handel in drugs, witwassen en deelname aan een criminele organisatie, sprak de rechtbank de mannen deze dinsdag wel vrij voor de handel in de verdwenen 400 kilo cocaïne. Ook twee andere verdachten zijn daarvoor vrijgesproken.

De zaak tegen twee andere verdachten uit België is niet-ontvankelijk verklaard omdat die onder het Belgische recht valt, en een andere verdachte is veroordeeld tot 240 uur taakstraf. Van de overige twee verdachten, heeft er één een gevangenisstraf van 342 dagen, waarvan 240 dagen voorwaardelijk, opgelegd gekregen en een taakstraf van 240 uur. De laatste verdachte is inmiddels overleden.

Drugsbende

Justitie kwam de drugsbende rond John G. in 2009 al op het spoor na tips van informanten. Uit onderzoek met onder meer telefoontaps en afluisterapparatuur bleek dat de bende handelde in speed, wiet en xtc.

De 400 kilo coke is volgens het OM waarschijnlijk gestolen uit een loods in Amsterdam. Leden van de Mocro-maffia hielden hem aansprakelijk voor de diefstal. G. zou het transport van de coke vanuit Antwerpen hebben verzorgd.