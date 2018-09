Twan Huys en de Grote Talkshow D-Day

Om nou te zeggen dat RTL Boulevard hartstochtelijk reclame maakte voor de première van RTL Late Night met Twan Huys, nee. Onder leiding van Beau van Erven Dorens (die Huys’ baantje ook zomaar had kunnen krijgen) werd vooral gespeculeerd over Huys’ zenuwen.

Frits Barend kwam uitleggen hoe een mens dat doet, een uitmuntende talkshow maken. Uit zijn woorden klonk twijfel door of Huys het niveau van Barend en Van Dorp zou halen. Wesley Sneijder te gast, die al in alle kranten stond? Daar zouden Frits en Henk héél lang over hebben nagedacht.

Ook bij de publieke omroep wierp de Grote Talkshow D-Day zijn schaduw vooruit: de redactie van het terugkerende Pauw twitterde al een week dat het een lieve lust was en Nieuwsuur deed zijn best om duidelijk te maken dat het de gevlogen anchorman niet zou missen. Het bracht een fraaie scoop over inventief georganiseerde uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten.

Overigens was het interessantste programma van de avond vóór Nieuwsuur te zien: de royale documentaire De Achtste Dag (KRO-NCRV), over de week in 2008 waarin de Nederlandse en Belgische overheid tot tweemaal toe Fortis (en daarmee ABN Amro) moesten redden.

Gesprekken met de hoofdrolspelers lieten zien hoe toezichthouders en politici door de crisis werden overvallen. Oud-ECB-baas Trichet zei de boeiendste dingen, oud-minister Wouter Bos bleek de meest beeldende verteller en Jan-Peter Balkenende (destijds premier van Nederland) kwam ook aan het woord. Geen van de sprekers dacht dat de financiële wereld nu veiliger is dan tien jaar geleden.

Maar goed, Huys dus. Van zenuwen geen spoor, de presentator leek prima op zijn gemak in zijn nieuwe rol. De gastenlijst had best die van RTL Late Night vóór Twan Huys kunnen zijn, al zat er niemand bij die een eigen tv-programma kwam aanprijzen. Wesley Sneijder kreeg gezelschap van de met de Willemsorde bekroonde militair Roy de Ruiter en zangeres Shirma Rouse, die voor het programma naar Detroit was gereisd voor het afscheid van Aretha Franklin.

Het openingsgesprek werd gevoerd met de advocaat van de met uitzetting naar Armenië bedreigde kinderen Howick en Lily. Hij debatteerde met oud-minister Gerd Leers in een gesprek dat stekeliger verliep dan het onder Humberto Tan was geweest.

Dat Huys en zijn redactie zich zeer goed hebben voorbereid bleek uit het sterk geresearchde interview met De Ruiter, al waren de uitgebreide animaties van De Ruiters Apachevluchten vooral interessant voor, eh, liefhebbers van animaties van Apachevluchten. Het grenzeloze enthousiasme van zangeres Shirma Rouse verhulde knap dat ze door een misverstand de eigenlijke begrafenis van Aretha Franklin had gemist.

Het gif dat de programmamaker Twan Huys óók kenmerkt, kwam naar voren doordat hij een verslaggever naar Hugo Borst had gestuurd, die in het AD de spot had gedreven met de afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder en best bereid was dat nog even voor de camera te herhalen. Sneijder was not amused, maar besloot het Huys zelf niet kwalijk te nemen – een andere keer zullen we nog wel een Late Night Ruzie met Twan Huys te zien krijgen.

RTL Late Night is door de vernieuwing een stuk meer op de concurrenten Pauw en Jinek gaan lijken. Maandagavond laat kon Huys terugkijken op een geslaagde eerste talkshow – wat een aardige basis is om later afleveringen te maken die niet lijken op wat we al hebben.