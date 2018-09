Slap Nederland grijpt naast directe plaatsing voor WK

Terwijl de Noorse speelsters dansen in een kring, kijkt Vivianne Miedema met een lege blik naar een groepje Oranjefans op de tribune van het halfvolle stadion in Oslo. Wat een deceptie voor de regerend Europees kampioen. Met 2-1 verloren, geen directe plaatsing voor het WK van 2019 in Frankrijk maar veroordeeld tot het spelen van play-offs met vier landen om één WK-ticket. Hoe kan dat nou? De 22-jarige spits van het Nederlandse vrouwenvoetbalteam trekt voor de camera van SBS een harde conclusie. „We waren er vandaag gewoon niet.”

Vooraf was het zelfvertrouwen groot bij de Nederlandse ploeg, die aan een gelijkspel in het laatste kwalificatieduel genoeg had voor WK-deelname. „Wij spelen elke wedstrijd om te winnen”, kondigde bondscoach Sarina Wiegman aan. Na het glorieuze EK van vorige zomer verliep de kwalificatiereeks nagenoeg foutloos. Zes gewonnen, één gelijk, 21 goals voor en geen één tegen. Volle stadions, miljoenen tv-kijkers. De status van de Nederlandse voetbalvrouwen bleef maar stijgen. Extra druk in het cruciale duel in en tegen Noorwegen, van wie de laatste twee keer met 1-0 was gewonnen? „Sinds het EK ligt iedere wedstrijd de druk bij ons”, relativeerde Miedema vooraf. Geen vuiltje aan de lucht, zo leek.

Binnen zes minuten 2-0 achter

Maar binnen zes minuten keek de sterrenploeg van het EK al tegen een 2-0 achterstand aan. De Noorse ploeg schoot uit de startblokken, Nederland stond erbij en keek ernaar. Lieke Martens (Barcelona) en Daniëlle van de Donk (Arsenal) letten niet op bij een Noorse corner, Ingrid Syrstad Engen tikte van dichtbij raak. Vlak daarna verloor Dominique Bloodworth (Arsenal) in het centrum van de verdediging kinderlijk eenvoudig een duel met Isabell Herlovsen, die met links knap raak volleerde.

Zonder de geblesseerde Stefanie van der Gragt, deze zomer van Ajax vertrokken naar Barcelona, was de Oranje-defensie kwetsbaar. Ook op het middenveld en voorin werden de meeste duels verloren van de felle Noorsen, die op de grens van het toelaatbare speelden en soms eroverheen. „Als je zo slecht start is het moeilijk terugkomen”, constateerde Miedema na afloop. „We waren niet scherp. Ik weet niet of dat door de druk kwam of door zenuwen.”

Zelf verkleinde de spits van Arsenal na ruim een half uur de achterstand tot 2-1, haar 51ste goal in 60 interlands. Vlak daarna zag ze een hard schot gestopt door de Noorse keeper. Aan de andere kant raakte Noorwegen paal en lat. In de tweede helft was Oranje feller, maar tot uitgespeelde kansen leidde dat niet. Waar de ploeg eerder in de kwalificatie thuis tegen Noorwegen en Slowakije nog ontsnapte met een doelpunt in blessuretijd, lukte het in Oslo niet.

Na de nederlaag in Noorwegen moet Nederland in de dubbele play-off bewijzen dat het op het WK thuishoort. Vier jaar geleden zette de ploeg van toenmalig bondscoach Roger Reijners Schotland en Italië opzij, en volgde het WK-debuut met uitschakeling in de achtste finale tegen Japan. Het EK in eigen land was een fraai hoogtepunt. Maar een garantie voor WK-deelname is het niet.