Orkaan Jebi legt openbare leven in Japan stil

In Japan zijn bijna 300.000 mensen geadviseerd om een ander onderkomen te zoeken vanwege orkaan Jebi. Deze kwam in de nacht van maandag op dinsdag aan land op het zuidelijke eiland Shikoku. Het openbaar vervoer in het land ligt grotendeels stil, zo meldt persbureau Reuters.

Het gaat om een van de zwaarste stormen in de regio dit seizoen. Vanwege de hevige wind en regen zijn zo’n zeshonderd vluchten geannuleerd, ook ligt een groot deel van het treinverkeer plat. Scholen en kantoren zijn preventief gesloten.

Windsnelheden tot 166 km per uur

Naar verwachting bereikt Jebi later op dinsdag ook Honshu, het grootste eiland van Japan. De op twee na grootste stad in het land, Osaka, is gelegen op Honshu en ligt ook op de route. Voor zover bekend raast de storm niet over hoofdstad Tokio, maar ook daar zal aan het einde van de dag veel regen vallen.

Het westen en midden van Japan werden in juli ook al getroffen door noodweer. Anderhalf miljoen mensen werden toen vanwege overstromingen geëvacueerd en nog eens drie miljoen mensen werd geadviseerd om een veiliger onderkomen te zoeken. Ook kwamen nog zo’n tweehonderd mensen om het leven. Later in de maand werd het land ook nog eens getroffen door een zware hittegolf, meer dan 1.500 mensen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Onze correspondent in Japan, Kjeld Duits, meldt dat er op Osaka gedurende de komende 24 uur zo’n vierhonderd millimeter regen wordt verwacht. Op Shikoku werden al windsnelheden tot 166 kilometer per uur gemeten.