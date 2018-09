Het is een zware zomer voor de inwoners van Japan; nadat het land in juli werd getroffen door hevige overstromingen en een hittegolf, krijgt het nu te maken met orkaan Jebi. De tyfoon kwam dinsdagmiddag (lokale tijd) aan land in het westen en zorgde daar tot nu toe voor tientallen gewonden. Experts denken dat het wel eens de zwaarste storm in 25 jaar tijd in Japan kan worden.