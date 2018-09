OPCW: 44-jarige Britse vrouw stierf inderdaad door Novitsjok

De 44-jarige Dawn Sturgess werd inderdaad vergiftigd door Novitsjok. Het gif was daarnaast chemisch identiek aan het gif waarmee de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia begin maart werden vergiftigd. Dat stelt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) dinsdagavond in een persbericht.

De Britse Sturgess en de 45-jarige Charlie Rowley kwamen eind juni in het Britse Amesbury in aanraking met een container waar Novitsjok in zat: Sturgess dacht dat het om een flesje parfum ging. Ze overleed kort daarna, waarschijnlijk omdat ze een hoge dosis van het gif binnen had gekregen. Sturgess, moeder van drie kinderen, is de enige die stierf door de recente vergiftigingen: Skripal en zijn dochter werden beiden ontslagen uit het ziekenhuis.

Novitsjok zenuwgassen zijn niet alleen in Rusland bekend, Ook in en buiten het Westen weet men hoe ze gemaakt kunnen worden.

Vermoedens

Kort na het overlijden van Sturgess vermoedde de politie al dat Novitsjok in het spel was: de symptomen waren hetzelfde. Sturgess en Rowley bevonden zich daarnaast op twaalf kilometer afstand van de plek waar de Skripals werden aangetroffen. Een verband met de vergiftiging van de Skripals kon tot nu toe echter niet bewezen worden.

In reactie op de gifgasaanval zette de VS, Canada en een groot aantal Europese landen eind maart tientallen Russische diplomaten uit. Rusland zette ook diplomaten uit en ontkende betrokkenheid bij de vergiftiging.