Ook beurswaarde Amazon stijgt boven 1 biljoen dollar

Als tweede Amerikaanse bedrijf ooit is de beurswaarde van Amazon dinsdag kort boven de 1 biljoen dollar gestegen. Daarmee gaat de webwinkel Apple achterna, dat begin vorige maand dezelfde grens passeerde.

Vooral de laatste jaren groeide Amazon hard. Het bedrijf is zich behalve op online verkoop ook gaan richten op onder meer het uitbaten van supermarkten, het produceren van series en het aanbieden van cloudopslagdiensten. Sinds 2015 is de koers van de webwinkel aan de Nasdaq-beurs meer dan verdriedubbeld. Dinsdag was een aandeel meer dan 2.000 dollar waard.

Het belang van 16 procent van oprichter Jeff Bezos in zijn eigen bedrijf komt nu neer op 160 miljard dollar. Dat maakt hem de rijkste persoon ter wereld. Bezos richtte Amazon in 1994 op als online boekwinkel. De jaaromzet bedraagt meer dan 200 miljard dollar. Wereldwijd werken er meer dan 575.000 mensen.

Apple en Amazon zijn niet de eerste beursgenoteerde bedrijven ooit die de 1-biljoen-dollar-grens passeren. Het Chinese oliebedrijf PetroChina deed dat in 2007 ook bij zijn beursgang, hoewel het in de erop volgende crisis drastisch in waarde afnam; nu is er nog maar eenvijfde van over.

