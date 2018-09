OM gaat in hoger beroep tegen moordzaak passant Amserdam

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep in de zaak tegen de 34-jarige crimineel Quincy S., die drie jaar geleden een onschuldige voorbijganger doodschoot in Amsterdam. Vorige maand kreeg S. door de rechtbank in Amsterdam 25 jaar cel opgelegd. Het OM wil dat hij levenslang krijgt.

S., die de rechtbank bij het vonnis bestempelde als “een professionele hitman”, raakte in 2015 betrokken bij een schietpartij in een shishalounge in Amsterdam-West. Samen met een handlanger was hij daar op zoek naar een man die hij wilde liquideren. Die man vonden ze niet. Bij de schietpartij vond een toevallige passant de dood. Ook werd een voorbijrijdende tram geraakt.

De 25 jaar cel die S. kreeg was ook voor een verijdelde liquidatie in Almere vorig jaar. Quincy werd toen aangehouden in een auto terwijl hij op het punt stond een nieuwe moord te plegen. Drie mannen die hem daarbij hielpen moesten van de rechter vijf tot zeven jaar de cel in. Ook tegen die uitspraak gaat het OM in hoger beroep.

