The New Yorker trekt uitnodiging Bannon in na kritiek

Steve Bannon, het brein achter de presidentiële campagne van Donald Trump, zal volgende maand toch niet als gastspreker te zien zijn tijdens het festival van The New Yorker. Dat maakte de redactie van het Amerikaanse magazine dinsdag bekend.

De reden voor het afblazen van het interview met hoofdredacteur David Remnick is de forse kritiek die de redactie van het blad op sociale media kreeg. Critici waren het er niet mee eens dat Bannon op die manier een podium zou krijgen om zijn nationalistische ideeën te verspreiden, zo staat in de verklaring van Remnick te lezen.

Anderen wezen erop dat Bannon niet meer politiek actief is en dat een interview met hem dus geen actuele nieuwswaarde heeft. Remnick verdedigde de keuze door te zeggen dat Bannon wel van enorme invloed is geweest op president Trump, eerst als campagneleider en later als topstrateeg. Desondanks stelde Remnick dat een live optreden tijdens het festival in oktober geen gepast podium is voor een interview.

De oud-strateeg van Trump is een omstreden figuur vanwege zijn rechts-extreme opvattingen. Bannon zelf heeft nog niet gereageerd.