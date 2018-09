Nederlandse voetbalvrouwen lopen directe plaatsing WK mis

De Nederlandse voetbalvrouwen zijn directe plaatsing voor het WK volgend jaar zomer in Frankrijk misgelopen. De Europese kampioen ging in Oslo in de laatste kwalificatiewedstrijd tegen concurrent Noorwegen met 2-1 onderuit. Oranje kon een zeer snelle achterstand van 2-0 niet meer goedmaken.

Door de eerste nederlaag van Nederland ging de eindzege in groep 3 naar de fysiek sterke thuisploeg, die daarmee het begeerde WK-ticket bemachtigde. Het team van bondscoach Sarina Wiegman moet nu via de (dubbele) play-offs deelname aan het WK zien af te dwingen. Een gelijkspel in Noorwegen was voor Nederland voldoende geweest voor directe kwalificatie.

Verdedigingsfouten

Al na amper zes minuten leidde Noorwegen met 2-0. De thuisploeg strafte twee grove verdedigingsfouten vlekkeloos af. Eerst was aanvalster Lieke Martens bij een Noorse hoekschop niet bij de les. De spits van Barcelona verzuimde aanvoerster Maren Mjelde goed af te schermen. Uit haar voorzetje mocht Ingrid Syrstad Engen, met dank aan Daniëlle van de Donk, de score van dichtbij openen (1-0).

Het nerveuze Nederland was amper van de schrik bekomen of nummer twee lag al achter keepster Sari van Veenendaal in het net. Dominique Bloodworth liet zich simpel aftroeven door Isabell Herlovsen, waarna de Noorse aanvalster doeltreffend uithaalde (2-0). In de 24e minuut ontsnapte Nederland aan de derde tegentreffer toen de bal uit een hoekschop op de paal caramboleerde.

Gelijkmaker

Met een indrukwekkend afstandsschot raakte Frida Maanum in de 34e minuut ook nog de lat. De stand was op dat moment echter al 2-1. Miedema profiteerde van een Noorse miskleun in de defensie en omspeelde keepster Ingrid Hjelmseth met succes. Amper een minuut later redde de Noorse keepster fraai op een schot van opnieuw Miedema.

De tweede helft stond in het teken van de Nederlandse jacht op de vereiste gelijkmaker. De uitblinkende keepster Hjelmseth weigerde echter nogmaals te capituleren. (ANP)