Mijn zoon is met vier vrienden op vakantie. De reis begint in Bulgarije en zal eindigen in Athene. Onderweg met hun gehuurde busje spreken ze veel met de lokale bevolking en dan wordt er vaak gevraagd waar ze vandaan komen.

De reactie is dan vaak: „Aaahh, Marco van Basten, Ruud Gullit en Robin van Persie!”

Zo niet op een pleintje in Athene. De plaatselijke ober denkt even na en roept dan: „Aaahh, Jeroen Dijsselbloem!”

