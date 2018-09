Mourinho akkoord met voorwaardelijke straf en geldboete

Voetbaltrainer José Mourinho heeft een deal gesloten met de Spaanse belastingdienst en accepteert een geldboete en een voorwaardelijke celstraf van één jaar. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo dinsdag.

Mourinho verdiende in 2011 en 2012 bij elkaar zo’n 3,3 miljoen euro aan portretrechten, maar gaf die nooit aan. De Portugees was destijds trainer van Real Madrid en sluisde het geld weg via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden.

Van het verduisterde geld (1,6 miljoen euro in 2011 en 1,7 miljoen in 2012 euro) moet Mourinho nu zo’n 60 procent terugbetalen: een slordige 1,9 miljoen euro. Mourinho heeft volgens El Mundo bekend dat hij het geld achterhield voor de belastingdienst in Spanje.

Mourinho’s voorgangers

Regelmatig komen prominente figuren in het Spaanse voetbal in aanraking met de belastingdienst. FC Barcelona-sterk Lionel Messi kocht in juli een langdurige celstraf af, nadat hij voor een bedrag van 4,1 miljoen euro inkomsten uit zijn portretrechten had verzwegen.

De deal waarmee Mourinho nu akkoord is gegaan ontzegt hem van verdere rechtsvervolging. Zijn landgenoot Cristiano Ronaldo maakte zich er in 2017 op eenzelfde manier vanaf. De huidige speler van Juventus uit Italië zou zelfs 63,5 miljoen euro weggesluisd hebben. Ook hij had dat geld verdiend aan zijn portretrecht.