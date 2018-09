Macron kiest pragmaticus als nieuwe milieuminister

Voormalig groen politicus François de Rugy, nu voorzitter van de Assemblée Nationale, wordt de nieuwe Franse minister van Milieu. Hij volgt de vorige week onverwacht opgestapte Nicolas Hulot op. Dat heeft het Élysée van president Emmanuel Macron dinsdag aan het begin van de middag bekendgemaakt.

Voormalig tv-presentator en natuurbeschermer Hulot was vanaf zijn aantreden op het departement van ‘Ecologische en Solidaire Transitie’ volgens peilingen de populairste politicus van de Franse regering. Hij stapte op uit onvrede over zijn bewegingsruimte in de regering van premier Édouard Philippe. De Rugy (44) is onder Fransen wat minder bekend.

Hij was een van de voormannen van de groene partij EELV, tot hij in 2015 na een conflict over steun aan de regering van toenmalig president François Hollande uit de partij stapte. Voorafgaand aan de verkiezingen van 2017 sloot hij zich aan bij de beweging En Marche! van Macron. Die keuze werd beloond met het voorzitterschap van de Assemblée, de Franse Tweede Kamer.

Buigzaam pragmaticus

Terwijl de in Macron teleurgestelde Hulot een activistische achtergrond had, staat De Rugy vooral bekend als buigzaam pragmaticus. Net als Hulot krijgt hij de eretitel ‘minister van staat’, wat hem en de door hem verdedigde milieudossiers in de protocollaire rangorde op papier meer invloed geeft. Hij werd door Macron gevraagd nadat voormalig Europarlementariër Daniel Cohn-Bendit en Pascal Canfin van het Franse Wereldnatuurfonds waren afgehaakt.

De komende maanden wil de Franse regering knopen doorhakken over een eerder uitgestelde energietransitie. Vooral de plaats voor kernenergie zal daarin een centrale rol spelen. De Rugy is fel tegenstander en liet recent in interviews weten dat de Franse nucleaire gigant EDF “politiek niet meer de dienst uitmaakt”. De druk van lobby’s noemde Hulot als een van de redenen om op te stappen.

Dinsdagochtend maakte onverwacht ook minister van Sport Laura Flessel haar vertrek bekend. Ze voerde “persoonlijke redenen” aan. De voormalig schermkampioen werd door Macron vervangen door voormalig zwemkampioen Roxana Maracineanu.