Lek in ISS was slecht gedicht fout boorgaatje

Een klein lek in het Internationaal Ruimtestation ISS dat eind augustus aan het licht kwam, lijkt gemaakt te zijn met een boormachine, vermoedelijk tijdens de fabricage van de module in Rusland.

Dat heeft Dmitri Rogozin, directeur van het Russisch ruimtevaartagentschap Roscosmos bevestigd tegenover het persbureau Ria Novosti in een persconferentie.

De vermoedelijke oorzaak leek aanvankelijk een micrometeoriet. Maar toen foto's van het lek verschenen op de website van NASA, leek het gaatje wel erg rond, als van een boormachine. Daarnaast zaten er langgerekte beschadigingen naast het gat, alsof een boor uitgeschoten was. Kort daarna verdwenen de foto's weer offline.

Rogozin zei ook dat het voor RKK Energija, de fabrikant van de Sojoez-ruimteschepen, een 'erezaak' was om de schuldige te vinden. „Wij zouden graag zijn naam en achternaam weten. En we zullen daar ook achter komen.” Zowel Roscosmos als RKK Energija hebben commissies ingesteld om het te onderzoeken.

Luchtdruk

Het lek kwam vorige week aan het licht doordat de vluchtleiding van het Internationale ruimtestation de luchtdruk langzaam zag dalen. De volgende dag ging de zeskoppige bemanning op zoek, en vond 1,5 mm groot gaatje in de wand van de leefmodule van het aangekoppelde Sojoez-ruimteschip.

Bemanningen van het ISS worden per Sojoez-ruimteschip vervoerd. Na hun verblijf keren ze ook weer terug naar de aarde in een Sojoez-capsule. Maar het leefgedeelte waarin het gat zat, wordt daarbij niet gebruikt. Russische leden van de bemanning hebben het gat inmiddels gedicht met epoxyhars.

Lees ook: Lek in ruimtestation ISS provisorisch gedicht

Maandag citeerde Ria Novosti twee anonieme bronnen binnen RKK Energija die zeiden dat het gat per ongeluk tijdens de productie was ontstaan, en dat de verantwoordelijke zijn fout vermoedelijk heeft willen toedekken door het gat af te dichten. Die afdichting, niet opgemerkt tijdens de kwaliteitscontrole, zou dan vorige week losgeraakt zijn. De bemanning meldde ook dat ze sporen gevonden hebben van afdichtingskit. Als deze uitleg klopt, zegt dat veel over de kwaliteitscontrole en de bedrijfscultuur binnen het bedrijf, waarin een fout toegeven blijkbaar ernstiger is dan een dergelijk risico te nemen. Kwaliteitscontrole is in de Russische ruimtevaartsector een terugkerend probleem, dat al heeft geleid tot exploderende raketten en verloren ruimteschepen. Maar volgens Ria Novosti wilde Rogozin overigens niet uitsluiten dat het boorgat pas in de ruimte ontstaan is.