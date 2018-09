Laat je niet gek maken op kantoor.

Ik zeg het jullie maar eerlijk: toen ik afgelopen maand ergens op een berg over de Stille Oceaan stond uit te kijken besloot ik te stoppen met deze rubriek. Zeker, ik had eind juni gezegd dat ik in september zou terugkomen, maar daar op die top, los van alles, dacht ik ineens: ik schrijf al sinds 2012 over het kantoor en het is een keer mooi geweest.

Maar toen ik vorige week, terug in Nederland, mijn Twitter weer aanzwengelde, besefte ik dat ik er niet zo makkelijk vanaf kom – ik kan jullie niet alleen laten op kantoor, zo simpel is het. Want man man man, wat een kantoorleed stond er weer in mijn mentions te wachten.

Mensen worden gestoord van alle gewichtigdoenerij op kantoor. Een lezer schreef me dat ze helemaal klaar is met alle ‘content huddles’ op haar werk, de ‘must-win battles’ en de ‘deep dives’ met een ‘sense of urgency-gevoel’. Een ‘content huddle’ blijkt een soort vergadering te zijn, maar ik heb geadviseerd om op een plek waar zoveel oppervlakkigheid heerst, niet te diep te gaan ‘diven’.

O vreselijk, al die onnozele hypes die ineens opduiken op kantoor. Een grote groep lezers komt amper nog aan werken toe door alle ‘stand-ups’, ‘retrospectives’, ‘sprints’ en ‘denkhoedensessies’ waar ze aan moeten meedoen. Een twitteraar schreef dat er op zijn werk af en toe ‘een oploop van inhoudelijken’ werd georganiseerd om tot ‘verbindende cirkels’ te komen. En dan maar hopen dat ze op het eind van de dag al die cirkels weer uit elkaar krijgen.

Een andere lezer had een vacature gezien met ‘impact players die de business versnellen, hands-on werken, business driven zijn en strategisch sterk’. Is dat misschien iets met rugby? En wat is ‘pipeline en partnermanagement’ in godsnaam, vroeg een ander. Vraag maar aan je vriendin, heb ik hem geantwoord.

Iemand enig idee ook wat ‘het denken in concrete bouwstenen’ zou kunnen zijn, in de zin: ‘het denken in concrete bouwstenen kan helpen in het realiseren van een gezonde organisatiecultuur in de financiële sector’? Ik heb teruggeschreven dat ik denk dat het betekent dat je gaat zitten nadenken in een stenen gebouw, maar ik heb wel een slag om de arm gehouden.

Of wat dachten jullie van Schiphol dat „met een nieuwe contentstrategie is getransformeerd van procesgedreven organisatie tot human brand”. Dat is geen menselijk vuur, ik heb het even opgezocht, maar een menselijk merk. Maar wacht even. Schiphol, een merk? Volgens mij is het gewoon een luchthaven waar je niet aan ontkomt als je op vakantie gaat.

Of neem de KNVB die een ‘activatiemanager’ zocht, iemand die ‘ideeën tot leven brengt, voor draagvlak zorgt en overgaat tot excellente executie’. Dat is toch zinloos, schreef een twitteraar: ideeën tot leven brengen en ze dan executeren?

Ja, dat is zinloos.

Wat ik met al die ellende ga doen, tot de volgende zomer? Nou, ik blijf in ieder geval jullie schouder om op te huilen op het gebied van kansloos management en gebakken luchtpraatjes en ik blijf de mensen die het over ons uitstorten bellen, om te achterhalen wat ze nou eigenlijk echt bedoelen. Je weet het niet, misschien missen we iets.

Zo zou ik misschien die man op LinkedIn kunnen bellen, tipte een twitteraar me, die ‘de groei van procesverbeteraars katalyseert’. Wat zou zo iemand de hele dag doen? Of de ‘lokale doorbraakofficier’ die bij een lezer op zijn werk ‘op zoek was naar co-gecreëerde kennis om daarmee handelingsmogelijkheden te vergroten’. „Er bestaan pilletjes tegen doorbraken”, adviseerde een andere twitteraar.

Ik kan misschien ook eens iemand bellen met een onbegrijpelijke functietitel, want dat gaat ook maar door, hè. Als je dacht dat je alles had gehad na de ‘chapter lead’, de ‘improvement specialist’ en de ‘customer happiness officer’, zet dan de spatschermen maar omhoog tegen de ‘brand warrior’, het ‘service kanon’, de ‘retail jedi’ en de ‘social samurai’ die in de kantoorarena hun messen aan het slijpen zijn, zo signaleerde de site ondernemer.nl. Ik denk dat ik zelf maar ‘warlord’ word.

Maar ik wilde ook wat meer experts gaan ondervragen over de vraag hoe je gelukkiger word op je werk, want er gaan nu nog te veel mensen met tegenzin naar kantoor. Maar bovenal, en dat wordt écht het thema de komende weken, ga ik proberen jullie te helpen om niet gek te worden op je werk.

Om daarmee maar meteen van start te gaan, geef ik alvast een tip waarvoor ik even terug moet naar de berg aan het begin van dit verhaal, of eigenlijk naar het pad naar die bergtop toe. Want op de top krijg je toch maar rare ideeën. De tip is: geniet eens wat vaker van je uitzicht, ook als je nog lang niet op de top bent.

Nu jakkeren we namelijk vaak maar voort, zeker na de zomervakantie. Oogkleppen op en ‘scrummen’ maar tot de Kerst, even een paar weken de tandjes op elkaar met onze ‘backlogs’ en ‘black belts’, dan kun je daarna weer in elkaar zakken.

Nee dus, zou ik zeggen.

Want ook op weg naar je volgende vakantie is er al genoeg in je leven om je op te verheugen: de onweerstaanbare mondhoek van je collega, de dauwdruppel op een roos in het plantsoen, een zonnestraal op de printer, een glimmende punaise, een tafel vol vrienden, de snorharen van je kat, een grap van je kind, het glanzende kaftje om een volstrekt nutteloos rapport, de regen die goddank weer tegen de ruiten klettert – er is zoveel om te koesteren. Laat die ‘scrum masters’ lekker kletsen.

Want de wereld is geen „assessment center”, zoals minister Wiebes het vorige maand in Zomergasten zei, de wereld is zoveel meer. Kijk om naar je dierbaren en je familie zolang het nog kan, adem in, adem uit en stap eens wat vaker halverwege uit de lift, om te genieten van wat je al bereikt hebt.

En als je écht niets hebt om op uit te kijken en je met je ‘scrumteam’ verbannen bent naar de kelder, bedenk dan dat we ooit een ‘meeting’ weer een vergadering zullen noemen en er ooit een wettelijk verbod zal komen op alle termen waarin ‘agile’ voorkomt en tot die tijd hebben we elkaar. Hou vol.

Laat je niet gek maken op kantoor.

Japke-d. Bouma onderzoekt hoe je gelukkiger kan worden op je werk. Tips via @Japked op Twitter.