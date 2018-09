KNVB schorst Twente-speler om Jong Oranje-weigering

FC Twente-doelman Joël Drommel mag twee wedstrijden niet voor zijn club uitkomen omdat hij niet voor Jong Oranje wilde spelen. Dat maakte voetbalbond KNVB dinsdag bekend.

De KNVB stelt dat spelers volgens FIFA-reglementen verplicht gehoor moeten geven aan een oproep voor een nationaal elftal. De 21-jarige Drommel trok zich dinsdag terug bij Jong Oranje omdat hij zich volgens de KNVB op dit moment liever op zijn club richt. Door de sancties is de eerste keeper van FC Twente niet speelgerechtigd in de wedstrijden tegen TOP Oss (8 september) en FC Dordrecht (14 september).

Jong Oranje speelt donderdag in de kwalificatiereeks voor het EK tegen Engeland. Op 11 september is Schotland de tegenstander. In de kwalificatiegroep staat Nederland tweede met elf punten uit zes duels. FC Twente speelt dit seizoen voor het eerst sinds 35 jaar in de Keuken Kampioen Divisie. In 2010 was de club nog kampioen van Nederland.